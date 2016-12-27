Какие законопроекты правительство планирует разработать в 2017 году

В первом полугодии 2017 года в парламент планируется внести 10 законопроектов, во втором полугодии - 18 законопроектов.

На заседании Правительства РК рассмотрен и утвержден проект плана законопроектных работ на 2017 год, согласно которому планируется разработать 28 законопроектов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





"Министерством юстиции совместно с заинтересованными госорганами сформирован проект плана законопроектных работ правительства на 2017 год, который выносится сегодня на голосование. При подготовке проекта плана, учтены поручения Главы государства, руководства правительства и положения концептуального плана законотворческой работы на 2016-2021 годы», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев.





Как он отметил, проект плана был рассмотрен на заседании Кабмина 1 ноября 2016 года и направлен на согласование Администрации Президента.





"Администрацией Президента по результатам рассмотрения проекта плана предложено исключить из него законопроекты по вопросам административной юстиции. Это законопроект об административных процедурах и проект административно-процессуального Кодекса , а также объединить два законопроекта по вопросам регулирования АПК и семеноводства. В связи с этим доработанный проект плана законопроектных работ правительства на 2017 год предусматривает разработку 28 законопроектов. В первом полугодии 2017 года в парламент планируется внесение 10 законопроектов, во втором полугодии 18 законопроектов. Прошу поддержать", - указал министр.





Также он сообщил, что планом законопроектных работ правительства на 2016 год первоначально предусматривалась разработка 26 законопроектов.





"Между тем, с начала года внесен ряд корректировок. В связи с этим планом в настоящее время предусмотрена разработка 18 законопроектов. Из указанного количества 3 закона подписаны Главой государства, 4 закона приняты парламентом, 11 законопроектов находится на рассмотрении парламента. По согласованию с Администрацией Президента из плана были исключены ряд законопроектов в связи с необходимостью дополнительной доработки и проведения по ним дополнительных разъяснительных работ среди населения. По итогам проделанной работы уполномоченными органами предложено 7 законопроектов перенести на 2017 год. В связи с этим разработка их предусмотрена в проекте плана законопроектных работ правительства на 2017 год", - пояснил министр.





По его словам, в течение года в план вносились корректировки в части включения в него дополнительных законопроектов.





"Это проект закона по вопросам физкультуры и спорта, проект закона о пробации и сопутствующий ему законопроект, проект закона о дактилоскопической и геномной регистрации и сопутствующий ему законопроект. В соответствии с поручением Главы государства необходимо обеспечивать широкую разъяснительную работу по разрабатываемым законопроектам. В этой связи, а также в целях проведения системной информационно-разъяснительной работы за первыми руководителями госорганов закреплена ответственность за проведение публичных слушаний по законопроектам", - заключил М. Бекетаев.





Автор Ксения Давыдова, Астана