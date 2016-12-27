Чавес-младший: Если Альварес не будет драться со мной, готов выйти против Головкина

Казахстанский чемпион проведет защиту своих титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в марте будущего года.

Мексиканский боец Хулио Сезар Чавес-младший бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцу Геннадию Головкину, сообщает сообщает Zakon.kz





«Если Альварес не захочет драться, может состояться мой бой с Головкиным. Я всегда говорил, что хочу встретиться с Геннадием в ринге, продолжаю делать это сейчас и теперь могу доказать, что способен уложиться в рамки суперсреднего веса. Но Головкин не хочет подниматься в суперсредний. Он как Сауль – хочет, чтобы Альварес поднялся к нему в 72,6 кг», - цитирует Чавеса Boxingscene.





Ранее сообщалось, что промоутер Хулио Сесара Чавеса-младшего Гуадалупе Валенсия ведет переговоры с командой Сауля Альвареса о проведении боя между ними 6 мая 2017 года в промежуточном весе до 75 кг.





Казахстанский чемпион проведет защиту своих титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в марте будущего года.



