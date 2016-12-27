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Обвиняемые в ограблении шымкентского бизнесмена, состояли в экстремистской организации ДАИШ

27 декабря 2016, 11:26

Судебное следствие длилось более двух месяцев.


Обвиняемые в ограблении шымкентского бизнесмена, состояли в экстремистской организации ДАИШ, сообщает Otyrar.kz.

Приговором суда организатор группы Самат Ж. получил 9 лет, второй соучастник Александр К. — 8 лет и третий соучастник Асиф Т. — 4 года 9 месяцев строгого режима. Установлено, что Самат и Александр состояли в членстве экстремистской организации ДАИШ, запрещенной в Казахстане. В компьютере у Асифа находились материалы экстремистского характера.

Органы следствия установили, что подсудимые вошли в контакт с представителями одной из экстремистских организаций, запрещенных в Казахстане. От них они получили задание на проведение серии терактов. Чтобы раздобыть средства для масштабных действий, им предлагалось еще и ограбить одного из шымкентских бизнесменов.

Получив от своих покровителей подробные инструкции, имя и адрес бизнесмена, видеоаппаратуру для фото-отчетов и 1000 долларов на оперативные расходы, двое молодых людей отправились в Шымкент. Третий остался в Караганде, координируя деятельность подельников. В Шымкенте подсудимые вели наблюдение не только за бизнесменом, но и за его детьми и внуками.

«В мае-июне 2016 года они готовили покушение на одного из шымкентских бизнесменов с целью получить средства для совершения в дальнейшем террористических актов. Однако, не доведя своего умысла по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками КНБ», - рассказала Нурсулу Жораева, главный специалист СМУС ЮКО.


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