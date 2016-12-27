На какие продукты больше всего выросли цены в Казахстане
27 декабря 2016, 11:28
Основная динамика по ценам наблюдается на чай, крупы, яйца кур, хлеб пшеничный, мясо кур, сахар-песок.
Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев на заседании Правительства РК рассказал, на какие продукты больше всего выросли цены, передает корреспондент Zakon.kz.
«Касательно цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ), по состоянию на 20 декабря 2016 года мы провели срез товаров, подверженных наибольшему росту цен. Из 33 социально-значимых продовольственных товаров основная динамика по ценам наблюдается по 6 группам: чай, крупы, яйца кур, хлеб пшеничный, мяса кур, сахар-песок», - сказал он.
По его словам, местные исполнительные органы сейчас активизировали работу своих стабилизационных фондов и проводят соответствующие интервенции. «Считаем, что акиматам надо сейчас активно держать данный вопрос на контроле и не допускать роста цен», - указал глава ведомства.
Также К. Бишимбаев проинформировал насчет тарифов на регулируемые услуги субъектов естественной монополии.
«Так, 17 ноября 2016 года советом по экономической политике при Правительстве РК одобрен вклад в инфляцию от регулируемых тарифов на 2016 год на уровне 0,99%. Во исполнение поручения Главы государства о недопущении роста тарифов субъектов естественной монополии до конца текущего года, Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК с сентября по декабрь текущего года не принимались решения по утверждению новых тарифов субъектов рынка. Так, в настоящее время совокупный вклад в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги составил 0,825%, что соответствует утвержденному уровню вклада в инфляцию 0,99%», - подчеркнул министр.
Автор Ксения Давыдова, Астана
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