Киселев: Ситуация вокруг "интервью Познера" искусственно раздута

- Давайте сначала разберемся, а что собственно произошло? В вечерней субботней информационно-развлекательной «Первой программе», не в «Новостях», как пишут «возмущенные соцсети», а именно в информационно-развлекательной программе, в рамках традиционного шутливого промоутирования воскресной программы «Аналитика» был показан нашумевший ролик. Ведущий в подводке к ролику должен был сказать слова о том, что если когда-то Аймира Шаукентаева попадет на интервью к Познеру и будет отвечать на вопросы Марселя Пруста, то это может выглядеть так. И далее должен был следовать сам ролик. (Кстати, подобные ролики были заготовлены для следующих субботних программ и с Опрой Уинфри, и с Ларри Кингом). По разным причинам, в основном технического свойства, и особенностей прямого эфира нужный текст в подводке произнесен не был, поэтому задумка не удалась. Конечно, это наша ошибка и недоработка. И виновные в этом наказаны. Но я все-таки считаю, что ничего трагичного не произошло, а вся эта ситуация искусственно раздута.

- Как Вы думаете, почему «шутку» с Познером не оценил наш зритель? Мы вместе не доросли до уровня юмора «Первого канала Евразия»?

- Как Вы думаете, почему «шутку» с Познером не оценил наш зритель? Мы вместе не доросли до уровня юмора «Первого канала Евразия»?

- Слова Владимира Познера «этот фейк отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана, с чем я поздравляю президента Казахстана, господина Нурсултана Назарбаева. С плохо скрываемым восхищением, Владимир Познер» переведены и транслированы многими СМИ мира. У вас было объяснение в аппарате президента РК по этому поводу? Ведь ведущие « Первого канала «Евразия» опозорили на весь мир не только Казахстан, но и президента.





- Наверное, вы имели ввиду администрацию президента Республики Казахстан – в Казахстане нет «аппарата президента». У меня не было объяснений в администрации президента. У нас был разговор с министром информации Дауреном Аскарбековичем Абаевым, я ему объяснил ситуацию





Что касается слов Владимира Владимировича Познера, то я думаю, что он не до конца был знаком с ситуацией, когда говорил эти слова. Его явно ввели в заблуждение относительно того, что на самом деле произошло. А различные ляпы и ошибки — не редкость на телевидении, особенно в прямом эфире, и все телевизионщики относятся к этому спокойно и с юмором. Кстати, ляпы были и в программах, где Владимир Владимирович Познер был ведущим — достаточно вспомнить знаменитое «в СССР секса нет». Хочу напомнить, кто забыл, что 1986 году телеведущие Владимир Познер и Фил Донахью организовали советско-американский телемост. В ходе общения американская участница телемоста задала вопрос: «У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?» Советская женщина ответила так: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого». Имея ввиду конечно же, что секса нет в советской рекламе. Но телезрители не поняли смысла ее слов, а в обиход вошла искажённая и вырванная из контекста часть фразы: «В СССР секса нет».





- «Первый канал Евразия» – детище Москвы. Идейным вдохновителем канала до недавнего времени был россиянин Александр Замыслов. Говорят, что именно он – автор всей топорной пропаганды, нахрапистой подачи материала и дешевых журналистских трюков. Почему на важнейший пост в канале был выбран именно этот человек, до этого знавший о жизни Казахстана только понаслышке?





- У вас ошибочная информация, давайте не будем развешивать ярлыки как раз в духе «топорной пропаганды».





Первый канал «Евразия» - не детище Москвы. Он был создан в 1997 году казахстанскими гражданами в партнерстве с российским Первым каналом, тогда ОРТ. У российской стороны всегда было 20% доли в предприятии, у казахстанской 80%. До 2010 года Первый канал «Евразия» был частным телевизионным каналом и являлся очень эффективным бизнес-проектом. В сентябре 2010 года 80%-я доля канала перешла в государственную собственность. Казахстанская сторона всегда традиционно назначала и назначает руководителей телеканала. И руководителями всегда были граждане Казахстана. Гражданином Казахстана являюсь и я. Более 50% всех наших программ выходят на казахском языке. Большинство из них являются лидерами рейтингов. При этом уже много лет Первый канал «Евразия» является лидером в казахскоязычном вещании. На нашем телеканале работает 237 человек, из них русских 64 человека. Вы всерьез считаете, что эти 64 человека «агенты Кремля», а остальные 173 работают по их указке?





Что касается Александра Замыслова. Он приехал в Казахстан в апреле 2010 года в качестве режиссера в составе съемочной группы снимать документальный фильм к 70-летию президента Назарбаева для одного из российских каналов. Фильм назывался «Нурсултан. Большая игра президента». В 2013 году, когда перед нами стояла задача создания информационного и аналитического вещания, я пригласил Александра как опытного и талантливого специалиста в области телевидения консультировать сотрудников информационного вещания телеканала и меня лично. Кстати, тогда иностранные специалисты и консультанты были приглашены и другими государственными телеканалами, так как приглашать квалифицированных иностранных специалистов было одной из установок министерства информации. За три года работы Александр помог создать команду настоящих профессионалов и вывести наши информационно-аналитические проекты на лидирующие позиции. Спасибо ему за это. Сейчас наши информационные программы являются одними из самых популярных у казахстанского телезрителя. Об этом беспристрастно и неоспоримо говорят данные независимой измерительной компании TNS. А недовольные… Они всегда есть и будут — невозможно понравиться всем сразу. Но как говорится, телезритель голосует пультом. И судя по результатам исследований, большинство голосует за нас.





- И Руслан Смыков, и Аймира Шаукентаева — не журналисты по образованию, а самоучки. Так, Шаукентаева призналась, что была «девочкой с улицы, имеющей очень далёкое представление о работе журналиста». Смыков писал, что «в журналистику пришел совершенно случайно». Создается впечатление, что телевизионщиков-профессионалов на канале нет, включая первых лиц в руководстве. Почему?





- Вы имеете ввиду и меня? Да, у меня есть два высших образования, но нет базового журналистского, как и у некоторых моих коллег. И в этом нет ничего особенного. Многие известные тележурналисты и телевизионные начальники не имеют журналистского образования. Наши: Артур Платонов окончил консерваторию, Владимир Рерих начинал учителем русского языка и литературы. Иностранцы: Константин Эрнст по образованию биолог, Екатерина Андреева – педагог, Владимир Соловьев окончил Московский институт стали и сплавов. Знаменитый Ларри Кинг вообще с трудом окончил среднюю школу и никогда не учился даже в колледже, был барменом и уборщиком в офисе радиостанции, но поскольку дикторов не хватало, Кингу предложили выйти в эфир на радио. Так началась его карьера в СМИ. Этот список можно еще долго продолжать…





- Министр Абаев сказал: «В соответствии с нашим законодательством мы не имеем права влезать в информационную политику телеканала». Значит ли это, что канал не попадает под действие законов РК? Перед каким ведомством вы тогда отчитываетесь?





- Нет, не значит! Повторюсь, Первый канал «Евразия» является казахстанским телеканалом, и мы строго соблюдаем все законы нашей страны. Хочу всем напомнить ст. 2 Закона о СМИ: «Свобода слова, творчества, выражения …своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией Республики Казахстан. Цензура запрещается». А отчитываемся мы, согласно Закона, перед нашими собственниками.





- Фраза «В интересах Родины» уже стала нарицательной. Причем используется она в том плане, что «Родина» – это Россия. Иначе как объяснить, что в 2014 году на канал подали в суд жители Алматы, обвинившие редакцию в игнорировании закона «О государственном языке» и закона «О телерадиовещании», что выражалось в пропаганде войны в Украине и несоблюдении норм языковой политики. Также можно вспомнить синхрон Досыма Сатпаева двухлетней давности о Майдане, который вставили в негативный материал по поводу известных митингов. Не считаете ли вы, что эти факты – прямое посягательство на информационную безопасность Казахстана?





- Мне сложно рассуждать про безопасность страны, в том числе информационную. Насколько я знаю, этим занимаются специальные органы и службы. Не могу согласиться, что фраза «в интересах Родины», которую действительно придумали мы во время так называемых «земельных митингов», подразумевает Россию. Возможно, кто-то так думает, но точно не мы. Мы работаем как раз в интересах нашей Родины — Казахстана. Давайте вспомним майские «земельные митинги». Информация, которую получили и озвучили наши журналисты об организованном характере митингов и о том, что эти митинги финансировались, вызвала неоднозначную реакцию в обществе, но в итоге полностью подтвердилась. И мы были первыми, кто сообщил об этом стране. Да, это были плохие новости. Многим они не понравились, в это никому не хотелось верить, но мы обязаны были об этом сказать именно в интересах народа Казахстана.





Если уж говорить про крылатые фразы, то в те дни звучала еще одна фраза, правда не наша — «распространите среди жильцов нашего ЖЭКа». Наши критики в соцсетях начали с усердием писать, что у нас не ЖЭК, а КСК – вот где «проклятая рука Москвы» торчит! Прокололись! А тексты-то им в Москве пишут, не учли враги, что у нас нет ЖЭКов! Ребята, пересмотрите классику, фильм «Бриллиантовая рука». Если кто забыл – эта просто крылатая фраза из этого фильма.





А иски были, и не только в 2014 году, но и в 2016. Ни один иск не был удовлетворен судом. Истцы не представили, да и не могли представить доказательств своих обвинений по одной причине – все обвинения беспочвенны и голословны. На мой взгляд, основным мотивом истцов был их собственный пиар.





Что касается синхрона Досыма Сатпаева. Интервью, о котором идет речь, Досым Сатпаев давал в 2013 году для документального фильма «Арабская весна», который снимал наш телеканал. Фильм рассказывал о технологиях «цветных революций» в арабских странах. В сюжете мая 2016 года мы рассказывали об этих же технологиях, которые применялись теперь уже в Казахстане. Из сюжета абсолютно понятно, что показан отрывок из документального фильма «Арабская весна», даны соответствующие титры и пояснения, сказано, что Досым Сатпаев давал интервью именно для этого фильма. Использование в сюжетах архивного видео, в том числе фрагментов фильмов и интервью из них, – распространенная практика во всем мире.