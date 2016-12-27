Киселев: Ситуация вокруг "интервью Познера" искусственно раздута
27 декабря 2016, 11:34
Ведущие телеканала «Евразия» всего за одну неделю дали несколько поводов для критики. Сложившуюся ситуацию решили обсудить с директором телеканала.
Генеральный директор телеканала «Евразия» Сергей Киселев дал большое интервью порталу "365info.kz". Приводим текст интервью полностью.
Ведущие телеканала "Евразия" всего за одну неделю дали несколько поводов для критики. Критики крайне жесткой. Кажется, высказались уже абсолютно все... Но не руководство телеканала. Сейчас, когда первая волна эмоциональных суждений сошла, мы предложили обсудить ситуацию Сергею Киселеву, директору телеканала "Евразия".
- Как Вы думаете, почему «шутку» с Познером не оценил наш зритель? Мы вместе не доросли до уровня юмора «Первого канала Евразия»?
- Давайте сначала разберемся, а что собственно произошло? В вечерней субботней информационно-развлекательной «Первой программе», не в «Новостях», как пишут «возмущенные соцсети», а именно в информационно-развлекательной программе, в рамках традиционного шутливого промоутирования воскресной программы «Аналитика» был показан нашумевший ролик. Ведущий в подводке к ролику должен был сказать слова о том, что если когда-то Аймира Шаукентаева попадет на интервью к Познеру и будет отвечать на вопросы Марселя Пруста, то это может выглядеть так. И далее должен был следовать сам ролик. (Кстати, подобные ролики были заготовлены для следующих субботних программ и с Опрой Уинфри, и с Ларри Кингом). По разным причинам, в основном технического свойства, и особенностей прямого эфира нужный текст в подводке произнесен не был, поэтому задумка не удалась. Конечно, это наша ошибка и недоработка. И виновные в этом наказаны. Но я все-таки считаю, что ничего трагичного не произошло, а вся эта ситуация искусственно раздута.
- Слова Владимира Познера «этот фейк отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана, с чем я поздравляю президента Казахстана, господина Нурсултана Назарбаева. С плохо скрываемым восхищением, Владимир Познер» переведены и транслированы многими СМИ мира. У вас было объяснение в аппарате президента РК по этому поводу? Ведь ведущие « Первого канала «Евразия» опозорили на весь мир не только Казахстан, но и президента.
- Наверное, вы имели ввиду администрацию президента Республики Казахстан – в Казахстане нет «аппарата президента». У меня не было объяснений в администрации президента. У нас был разговор с министром информации Дауреном Аскарбековичем Абаевым, я ему объяснил ситуацию
Что касается слов Владимира Владимировича Познера, то я думаю, что он не до конца был знаком с ситуацией, когда говорил эти слова. Его явно ввели в заблуждение относительно того, что на самом деле произошло. А различные ляпы и ошибки — не редкость на телевидении, особенно в прямом эфире, и все телевизионщики относятся к этому спокойно и с юмором. Кстати, ляпы были и в программах, где Владимир Владимирович Познер был ведущим — достаточно вспомнить знаменитое «в СССР секса нет». Хочу напомнить, кто забыл, что 1986 году телеведущие Владимир Познер и Фил Донахью организовали советско-американский телемост. В ходе общения американская участница телемоста задала вопрос: «У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?» Советская женщина ответила так: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого». Имея ввиду конечно же, что секса нет в советской рекламе. Но телезрители не поняли смысла ее слов, а в обиход вошла искажённая и вырванная из контекста часть фразы: «В СССР секса нет».
- «Первый канал Евразия» – детище Москвы. Идейным вдохновителем канала до недавнего времени был россиянин Александр Замыслов. Говорят, что именно он – автор всей топорной пропаганды, нахрапистой подачи материала и дешевых журналистских трюков. Почему на важнейший пост в канале был выбран именно этот человек, до этого знавший о жизни Казахстана только понаслышке?
- У вас ошибочная информация, давайте не будем развешивать ярлыки как раз в духе «топорной пропаганды».
Первый канал «Евразия» - не детище Москвы. Он был создан в 1997 году казахстанскими гражданами в партнерстве с российским Первым каналом, тогда ОРТ. У российской стороны всегда было 20% доли в предприятии, у казахстанской 80%. До 2010 года Первый канал «Евразия» был частным телевизионным каналом и являлся очень эффективным бизнес-проектом. В сентябре 2010 года 80%-я доля канала перешла в государственную собственность. Казахстанская сторона всегда традиционно назначала и назначает руководителей телеканала. И руководителями всегда были граждане Казахстана. Гражданином Казахстана являюсь и я. Более 50% всех наших программ выходят на казахском языке. Большинство из них являются лидерами рейтингов. При этом уже много лет Первый канал «Евразия» является лидером в казахскоязычном вещании. На нашем телеканале работает 237 человек, из них русских 64 человека. Вы всерьез считаете, что эти 64 человека «агенты Кремля», а остальные 173 работают по их указке?
Что касается Александра Замыслова. Он приехал в Казахстан в апреле 2010 года в качестве режиссера в составе съемочной группы снимать документальный фильм к 70-летию президента Назарбаева для одного из российских каналов. Фильм назывался «Нурсултан. Большая игра президента». В 2013 году, когда перед нами стояла задача создания информационного и аналитического вещания, я пригласил Александра как опытного и талантливого специалиста в области телевидения консультировать сотрудников информационного вещания телеканала и меня лично. Кстати, тогда иностранные специалисты и консультанты были приглашены и другими государственными телеканалами, так как приглашать квалифицированных иностранных специалистов было одной из установок министерства информации. За три года работы Александр помог создать команду настоящих профессионалов и вывести наши информационно-аналитические проекты на лидирующие позиции. Спасибо ему за это. Сейчас наши информационные программы являются одними из самых популярных у казахстанского телезрителя. Об этом беспристрастно и неоспоримо говорят данные независимой измерительной компании TNS. А недовольные… Они всегда есть и будут — невозможно понравиться всем сразу. Но как говорится, телезритель голосует пультом. И судя по результатам исследований, большинство голосует за нас.
- И Руслан Смыков, и Аймира Шаукентаева — не журналисты по образованию, а самоучки. Так, Шаукентаева призналась, что была «девочкой с улицы, имеющей очень далёкое представление о работе журналиста». Смыков писал, что «в журналистику пришел совершенно случайно». Создается впечатление, что телевизионщиков-профессионалов на канале нет, включая первых лиц в руководстве. Почему?
- Вы имеете ввиду и меня? Да, у меня есть два высших образования, но нет базового журналистского, как и у некоторых моих коллег. И в этом нет ничего особенного. Многие известные тележурналисты и телевизионные начальники не имеют журналистского образования. Наши: Артур Платонов окончил консерваторию, Владимир Рерих начинал учителем русского языка и литературы. Иностранцы: Константин Эрнст по образованию биолог, Екатерина Андреева – педагог, Владимир Соловьев окончил Московский институт стали и сплавов. Знаменитый Ларри Кинг вообще с трудом окончил среднюю школу и никогда не учился даже в колледже, был барменом и уборщиком в офисе радиостанции, но поскольку дикторов не хватало, Кингу предложили выйти в эфир на радио. Так началась его карьера в СМИ. Этот список можно еще долго продолжать…
- Министр Абаев сказал: «В соответствии с нашим законодательством мы не имеем права влезать в информационную политику телеканала». Значит ли это, что канал не попадает под действие законов РК? Перед каким ведомством вы тогда отчитываетесь?
- Нет, не значит! Повторюсь, Первый канал «Евразия» является казахстанским телеканалом, и мы строго соблюдаем все законы нашей страны. Хочу всем напомнить ст. 2 Закона о СМИ: «Свобода слова, творчества, выражения …своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией Республики Казахстан. Цензура запрещается». А отчитываемся мы, согласно Закона, перед нашими собственниками.
- Фраза «В интересах Родины» уже стала нарицательной. Причем используется она в том плане, что «Родина» – это Россия. Иначе как объяснить, что в 2014 году на канал подали в суд жители Алматы, обвинившие редакцию в игнорировании закона «О государственном языке» и закона «О телерадиовещании», что выражалось в пропаганде войны в Украине и несоблюдении норм языковой политики. Также можно вспомнить синхрон Досыма Сатпаева двухлетней давности о Майдане, который вставили в негативный материал по поводу известных митингов. Не считаете ли вы, что эти факты – прямое посягательство на информационную безопасность Казахстана?
- Мне сложно рассуждать про безопасность страны, в том числе информационную. Насколько я знаю, этим занимаются специальные органы и службы. Не могу согласиться, что фраза «в интересах Родины», которую действительно придумали мы во время так называемых «земельных митингов», подразумевает Россию. Возможно, кто-то так думает, но точно не мы. Мы работаем как раз в интересах нашей Родины — Казахстана. Давайте вспомним майские «земельные митинги». Информация, которую получили и озвучили наши журналисты об организованном характере митингов и о том, что эти митинги финансировались, вызвала неоднозначную реакцию в обществе, но в итоге полностью подтвердилась. И мы были первыми, кто сообщил об этом стране. Да, это были плохие новости. Многим они не понравились, в это никому не хотелось верить, но мы обязаны были об этом сказать именно в интересах народа Казахстана.
Если уж говорить про крылатые фразы, то в те дни звучала еще одна фраза, правда не наша — «распространите среди жильцов нашего ЖЭКа». Наши критики в соцсетях начали с усердием писать, что у нас не ЖЭК, а КСК – вот где «проклятая рука Москвы» торчит! Прокололись! А тексты-то им в Москве пишут, не учли враги, что у нас нет ЖЭКов! Ребята, пересмотрите классику, фильм «Бриллиантовая рука». Если кто забыл – эта просто крылатая фраза из этого фильма.
А иски были, и не только в 2014 году, но и в 2016. Ни один иск не был удовлетворен судом. Истцы не представили, да и не могли представить доказательств своих обвинений по одной причине – все обвинения беспочвенны и голословны. На мой взгляд, основным мотивом истцов был их собственный пиар.
Что касается синхрона Досыма Сатпаева. Интервью, о котором идет речь, Досым Сатпаев давал в 2013 году для документального фильма «Арабская весна», который снимал наш телеканал. Фильм рассказывал о технологиях «цветных революций» в арабских странах. В сюжете мая 2016 года мы рассказывали об этих же технологиях, которые применялись теперь уже в Казахстане. Из сюжета абсолютно понятно, что показан отрывок из документального фильма «Арабская весна», даны соответствующие титры и пояснения, сказано, что Досым Сатпаев давал интервью именно для этого фильма. Использование в сюжетах архивного видео, в том числе фрагментов фильмов и интервью из них, – распространенная практика во всем мире.
- Правда ли, что ежегодно на государственный информационный заказ через телеканал «Первый канал Евразия» выделяется 3 млрд тенге? Как вы отчитаетесь перед налогоплательщиками за потраченные деньги?
- Первый канал «Евразия» осуществляет свою деятельность в основном на доходы от коммерческой деятельности. Причем на коммерческом рынке мы зарабатываем больше всех других казахстанских телеканалов. Да, мы получаем финансирование в рамках государственного информационного заказа, но это совсем небольшая сумма по сравнению с тем, что получают другие СМИ. В общем объеме наших доходов госзаказ составляет не более 26 процентов, все остальное мы зарабатываем сами. Общий бюджет телеканала, включая коммерческие доходы и госинформзаказ, в разы меньше бюджетов наших коллег по цеху. Буду повторяться, но скажу еще раз. На «Первом канале Евразия» работает всего 237 человек. Это очень компактная команда, учитывая объем решаемых задач. При этом мы являемся лидерами телесмотрения в Казахстане. С точки зрения бизнеса мы эффективны. На выделяемые государством средства создаются программы и ток-шоу в основном на государственном языке, которые являются лидерами рейтинга казахскоязычных программ. А лучшим отчетом перед налогоплательщиками является наша популярность среди этих самых налогоплательщиков. Нашу работу в первую очередь оценивает зритель, он пультом голосует за нас.
- После всего происшедшего вы считаете возможным и далее руководить «Первым каналом Евразия»? Если да, то как вам можно реабилитироваться?
- Еще раз повторю - считаю, что ничего трагичного не произошло. Да, был «ляп» в прямом эфире. Виновные наказаны. А вся шумиха в соцсетях искусственно раздута. К примеру, несколько дней назад один крупный казахстанский телеканал показал в новостях видео спецоперации российских силовиков в Москве в 2013 году, при этом рассказывая о спецоперации казахстанских силовиков. Однако никакого шума в соцсетях не было.
Что касается моей работы. Основными нашими достижениями является то, что телеканал много лет - бесспорный лидер в казахстанском эфире. При этом полностью соблюдает все требования нашего законодательства как по языку вещания, так и по количеству собственных программ в эфире, а также то, что мы с нуля, в короткий срок, создали собственное двуязычное информационное вещание, занимающее лидирующие позиции. В свое время собственники телеканала, приглашая меня возглавить Первый канал «Евразия», ставили передо мной именно эти задачи. И насколько я с ними справляюсь, судить им.
Автор: Андрей Зубов
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