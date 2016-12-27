Китай опубликовал стратегию по кибербезопасности

Правительство Китая опубликовало стратегию по обеспечению безопасности в интернете,

По данным агентства, стратегия была опубликована Управлением по вопросам киберпространства КНР (CAC). Согласно документу, власти Китая будут добиваться безопасного, открытого, узаконенного киберпространства, которое также должно быть мирным.





Кроме этого правительство КНР будет решительно защищать суверенитет и нацбезопасность страны в киберпространстве, защищать основную информационную инфраструктуру страны, бороться с проявлениями кибертерроризма и преступлениями в интернете. Отмечается, что будет улучшен механизм управления киберпространством, будет развиваться сотрудничество Китая с другими странами в этой области.





За последние годы в КНР был принят целый ряд документов, предписывающих национальным интернет-компаниям и СМИ тщательно следить за качеством распространяемой в интернете информации.