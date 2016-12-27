Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи
27 декабря 2016, 11:46
Об этом сообщил источник в оперативном штабе.
Останки порядка 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна и поверхности Черного моря, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.
"На текущий момент подняты останки порядка 80 человек", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по предварительным данным, участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил источник.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета Минобороны было найдено тело, предположительно, одного из членов экипажа.
В Минобороны сообщили также, что к настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно, а район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
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Фото: epavostock-photo
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