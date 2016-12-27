Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи

Об этом сообщил источник в оперативном штабе.

Останки порядка 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна и поверхности Черного моря, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.





"На текущий момент подняты останки порядка 80 человек", - сказал собеседник агентства.





Кроме того, по предварительным данным, участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил источник.





"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.





Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета Минобороны было найдено тело, предположительно, одного из членов экипажа.





В Минобороны сообщили также, что к настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно, а район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов.





Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.





Все новости по теме читайте здесь



