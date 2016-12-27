Как разрешить проблемы, возникающие в судах при применении КоАП

Осуществление всякой правовой деятельности, в том числе и в применении мер административного принуждения, представляется немыслимой без соблюдения определенных законом принципов, признаваемых в качестве основополагающих, отражающих смысл и содержание этой деятельности.





Кроме положительных моментов, имеющая правоприменительная практика в административно-юрисдикционной деятельности показала и наличие существенных недостатков Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, введенного в действие с 1 января 2015 года, а некоторые нормы вызывают неоднозначное толкование в практической деятельности.

В своей статье хотел бы остановиться на некоторых из них и попытаться предложить возможные пути их разрешения.





Так, если ранее судья при подготовке дела к рассмотрению вправе был принять решение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган (должностному лицу), составившему протокол, в случаях составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, то в принятом новом КоАП данная норма была исключена.





Следует признать, что исключение вышеуказанного права осложнило процесс осуществления правосудия, т.к. в силу п.3 ч.1 ст.813 действующего КоАП судья при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении должен проверить правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные Кодексом, а также оформлены иные материалы дела. Однако при выявлении существенных недостатков суд лишен возможности возврата материалов дела и вынужден принимать дело к производству, исправлять и восполнять их в судебном заседании, что не всегда представляется возможным.

К примеру, как быть, а такие случаи имеют место быть в судебной практике, если протокол и иные материалы дела составлены неправильно, не обеспечена необходимая полнота административного дела для объективного его рассмотрения. В частности, в протоколе об административном правонарушении не указана квалификация правонарушения, процессуальные документы не подписаны сторонами, к делу приобщены сведения ведомственных специальных учетов о привлечении правонарушителя к административной ответственности, тогда как должны быть предоставлены заверенные сведения из Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, которые в свою очередь могут повлиять на квалификацию правонарушения, не приложено заключение медицинского освидетельствования или у него отсутствует регистрация и печать медицинской организации, нет постановлений об изменении языка производства и отказе от защитника и т.д.

Необходимо отметить, что отдельные уполномоченные государственные органы стали все чаще пользоваться данным пробелом в законодательстве, заведомо зная, что суд не вправе вернуть дело, и перекладывают бремя сбора и истребования доказательств на суд. Таким образом, указанная норма п.3 ч.1 ст.813 КоАП носит чисто декларативный характер.

Далее, согласно ч.3 ст.744 КоАП, при рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, либо совершение которого влечет административное взыскание в виде административного ареста, а также административного выдворения за пределы республики иностранца либо лица без гражданства или лишения специального права (за исключением права управления транспортными средствами), предоставленного лицу, присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, обязательно.

Вместе с тем, ч.3 ст.817 КоАП императивно регламентировано, что дело об административном правонарушении, совершение которого влекут административный арест, административное выдворение за пределы Республики Казахстан, рассматривается в день получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, не позднее сорока восьми часов с момента его задержания.

Кажется логичным, что орган, возбудивший дело об административном правонарушении, обязан доставить правонарушителя в суд, однако на практике встречаются случаи, когда материалы направляются почтой либо посредством онлайн-сервиса «Судебный кабинет» без последующего привода правонарушителя.





Здесь, возникает дилемма, как поступать суду по делам, где санкция за правонарушение предусматривает административный арест или выдворение, а правонарушитель в суд не доставлен, привод в день получения протокола об административном правонарушении и материалов дела исполнить не представляется возможным (например, административное дело поступило в суд к концу рабочего дня либо правонарушитель скрылся, выехал за пределы района, города, страны), тогда как участие правонарушителя в судебном заседании обязательно.

Возникает ситуация, когда поступившие материалы возвратить нельзя и рассмотреть также нельзя.

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является включение в ст.816 КоАП нормы о праве суда возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган (должностному лицу), составившему протокол для исправления недостатков и привода правонарушителя.





Выше упоминалось, что некоторые нормы действующего Кодекса вызывают неоднозначное толкование в практической деятельности, например, в ч.2 ст.32 КоАП предусмотрено, что за нарушения режима Государственной границы Республики Казахстан, .., требований пожарной безопасности, правил дорожного движения, таможенных правил вне места службы, …, лица, указанные в части первой настоящей статьи, несут административную ответственность на общих основаниях.

Не совсем ясно, какой смысл вложен в понятие «вне места службы», можно ли это понимать как совершенное «не при исполнении служебных обязанностей», т.е. по аналогии с ч.1 настоящей статьи.

Далее, ч.6 ст.62 КоАП закреплено, что в случае прекращения уголовного дела при наличии в действиях нарушителя признаков административного правонарушения лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее трех месяцев со дня поступления решения о его прекращении.

Возникает вопрос, а куда решение о прекращении должно поступить: в суд, в прокуратуру или в государственный орган, уполномоченный на возбуждение дела об административном правонарушении? Считаем, что в целях исключения споров в толковании, более целесообразным изложить данную норму в следующей редакции - «со дня принятия решения о его прекращении».





Надо отметить, что в новом КоАП, помимо прочего, содержатся некоторые правовые коллизии. Так, например, санкция ч. 4 ст. 613 (ранее ч. 2 ст. 471) КоАП, т.е. невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) … о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок 2 года. Тогда как за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Очевидно, что данной лазейкой в законодательстве пожелают воспользоваться недобросовестные водители, которые во избежание более сурового наказания могут попросту отказаться от направления врачу-наркологу. Соответственно их действия уже не могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 608 КоАП, где предусмотрено лишение права управления на три года, а будут подпадать под ч. 4 ст. 613 КоАП, за которое предусмотрено лишение водительских прав всего на два года.





Полагаем, что такое взыскание явно не соответствует содеянному, поскольку в данном составе усматривается два умысла: управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, поскольку согласно п.3 ст.54 Закона «О дорожном движении» водитель транспортного средства обязан пройти по требованию сотрудника органов внутренних дел освидетельствование на состояние опьянения. Следовательно, и санкция здесь должна быть более строгой, чтобы отбить желание у недисциплинированных водителей нарушать закон.





Не менее важным, на наш взгляд, является принцип индивидуализации назначения взысканий при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Взыскание, назначаемое судом, должно быть дифференцированным. В соответствии со статьей 55 КоАП, административное взыскание должно быть справедливым, соответствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его совершения, личности правонарушителя, судья при наложении того или иного взыскания, обязан принимать во внимание обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. При установлении же абсолютно определенных размеров штрафа, когда судья не может принять решения исходя из обстоятельств дела, размера причиненного ущерба, поведения правонарушителя и т.д., обсуждение данного вопроса выглядит абсурдным.





Именно на основе принципа индивидуализации наказания должна строиться деятельность суда при назначении взысканий, в противном же случае судья превращается просто в фиксатора факта, поскольку санкция большинства статей действующего КоАП предусматривает безальтернативные взыскания. В юридической среде имеет место мнение, что суд не должен заниматься делами, где нет спора и альтернативы взысканий.





С учетом изложенного предлагается передать нормы КоАП, предусматривающие безальтернативные виды наказания, на рассмотрение уполномоченным органам, предоставив правонарушителям право обжалования их решения в суд.





Также считаем, что требуют внимания и своего разрешения факты исключения из Кодекса статей, регламентирующих порядок освобождения от административной ответственности в связи с деятельным раскаянием и малозначительностью правонарушения, что суды считают неправильным.





Общеизвестно, что значительную часть дел об административных правонарушениях составляют дела о совершении дорожно-транспортных происшествий и дела, формально содержащие признаки административного правонарушения, однако не представляющее общественной опасности в связи с малозначительностью вреда. Ранее, если лицо впервые совершило административное правонарушение и после совершения правонарушения добровольно возместило причиненный ущерб или иным образом загладило причиненный правонарушением вред, то суд или орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии со статьями 67, 68 прежнего КоАП, мог освободить лицо от административной ответственности. То есть, данная норма служила стимулирующим фактором для того, чтобы лицо, причинившее ущерб, предприняло все меры для скорейшего заглаживания ущерба, что отвечало интересам потерпевших, так как механизм возмещения ущерба через страховые организации занимает длительный срок и не в полной мере соответствует интересам сторон, что в свою очередь порождает дополнительные иски в суд.





В действующем Кодексе законодателем также не предусмотрена возможность освобождения лица от административной ответственности при наличии заслуживающих внимания обстоятельств. К примеру, заболеваний, при которых противопоказано содержание лица под стражей в местах, определяемых органами внутренних дел.

Статьей 71 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в редакции от 30 января 2001 года было предусмотрено освобождение лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности вследствие изменения обстановки, а также болезни, препятствующей исполнению административного взыскания. В действующем Кодексе данная норма отсутствует (исключена).





Кроме того, следует отметить, что в суды нередко поступают дела в отношении лиц преклонного, пенсионного возраста, впервые совершивших малозначительные правонарушения, которые раскаиваются в совершенном правонарушении, загладили причиненный вред. Однако суды вынуждены привлекать таких лиц к установленной законом ответственности на общих основаниях.





В связи с этим, полагаю, что необходимо внести в действующий Кодекс норму, предусматривающую возможность освобождения правонарушителей от административной ответственности в связи с деятельным раскаянием, малозначительностью вреда, изменением обстановки, болезни, а также за примирением сторон, в том числе и в порядке медиации.





В заключении хочется отметить, что предлагаемые инициативы помогут устранить существующие пробелы в правоприменительной практике.









Нуржан Джолдасбеков, судья Верховного Суда РК



