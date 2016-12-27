Как в Казахстане складывается ситуация на рынке нефтепродуктов

На заседании Правительства министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о поставках мазута в отопительный сезон и о ситуации на рынке нефтепродуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Несколько слов по поставке социального мазута. В соответствии с заявками акиматов, Министерством энергетики РК был утвержден график закрепления по поставке мазута на социально-производственные работы в объеме 342 тысяч тонн на текущий осенне-зимний период. Однако, в ноябре график был исполнен только на 59%, в декабре - на 26% при плане 83 тысяч тон фактически оплачено 28 тысяч тонн, отгружено 21 тысяча тонн», - сказал он.

«Наименьший показатель освоения по Акмолинской, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Костанайской, ЮКО, Алматы и Астана. Прошу акиматы вышеназванных областей обратить на это внимание и принять меры», - добавил он.

По его словам, поставка социального мазута проводится в течение отопительного сезона бесперебойно. Также министр добавил, что на рынке нефтепродуктов Казахстана складывается стабильная ситуация. Обязательства по поставке удешевленного ГСМ для нужд сельских тружеников выполнены полностью.

«На проведение весенне-полевых работ отгружено 322,2 тыс. тонн и на осенне-полевые работы отгружено 364,5 тыс. тонн», - указал К.Бозумбаев.

Как пояснил министр, по состоянию на 26 декабря текущего года объем запасов на нефтебазах по бензинам Аи-92/93 составляет 112,2 тыс. тонн, по дизельному топливу - 170 тыс. тонн.

«В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, и дефицита ГСМ не наблюдается, поставка газа в регионах осуществляется без перебоев и в необходимых объемах. На первый квартал 2017 года установлена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке в размере 28 тысяч тенге за 1 тонну», - завершил министр.

Ксения Давыдова