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Новости за сегодня

Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна

 

Обязательства по поставке удешевленного ГСМ для нужд сельских тружеников выполнены полностью. Об этом на очередном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева доложил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«На проведение весенне-полевых работ отгружено 322,2 тыс. тонн и на осенне-полевые работы отгружено 364,5 тыс. тонн», - подчеркнул глава Минэнерго.

Как отметил спикер, по состоянию на 26 декабря текущего года объем запасов на нефтебазах по бензинам Аи-92/93 составляет 112,2 тыс. тонн, по дизельному топливу - 170 тыс. тонн.

«В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, и дефицита ГСМ не наблюдается, поставка газа в регионах осуществляется без перебоев и в необходимых объемах. На первый квартал 2017 года установлена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке в размере 28 тыс. тенге за 1 тонну», - заверил К. Бозумбаев.

 

27 декабря 2016, 12:05
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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