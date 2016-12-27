Премьер акимам и министрам: Давайте не будем создавать проблемы казахстанцам

На заключительном в этом году заседании правительства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев напомнил главам регионов и городов Астана и Алматы об ответственности за подачу в квартиры казахстанцев тепла , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz.





«Уважаемые акимы, напоминаю, что вы несете персональную ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона. Каждый раз мы об этом говорим. Заслушиваем ваши выступления, но, тем не менее, разные аварии на сетях случаются. Необходимо держать все на контроле», - сказал он.





При этом премьер особо акцентировал внимание на том, чтобы не создавать проблем с теплом казахстанцам на новогодние праздники.





«Самое главное, чтобы на Новый год мы не создали проблемы людям. Все хотят встречать Новый год в тепле. Давайте сделаем нормальные условия для прохождения отопительного сезона именно в праздничные дни, поэтому поручаю министерству энергетики контролировать запасы топлива на ТЭЦ, котельных и заправочных станциях», - добавил Б. Сагинтаев.





Премьер подчеркнул, что год завершается неплохо. Он напомнил, что итоги 11 месяцев правительство подвело на прошлом заседании. Касательно итогов года, по информации Б. Сагинтаева, их будут подводить в начале января.





«Итог года будем подводить в начале января на очередном заседании правительства. В принципе общие параметры мы уже наши прогнозы на прошлом заседании говорили. Все те задачи, которые были поставлены Главой государства перед правительством, они полностью выполнены. В заключение, уважаемые коллеги, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Благодарю членов правительства и акимов за нашу совместную работу. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе», - сказал глава Кабмина.





Автор Ксения Давыдова, Астана