Казахстан и Узбекистан упростят прохождение границы своим гражданам
27 декабря 2016, 12:17
Правительства двух стран договорились о реализации конкретных инициатив по упрощению прохождения границы для граждан.
Как заявил в ходе пресс-конференции в Ташкенте посол Казахстана Ерик Утембаев, особое внимание сегодня стороны уделяют работе по пропускным пунктам на трассе международного значения М-39, которая связывает Алматы и Термез.
Дорога проходит по территории Алматинской, Джамбульской и Южно-Казахстанской областей Казахстана, Чуйской области Кыргызстана, Ташкентской и ряду других областей Узбекистана.
"Государственные органы Казахстана и Узбекистана сейчас работают над упрощением порядка пересечения государственной границы на переходных пунктах "Сырдарья" и "Целинный", которые расположены на трассе М-39. Также стороны готовят изменение статуса переходных пунктов "Ташкент-Казыгурт", "Гулистан-Атамекен" и "Зангиата-Капланбек", — отметил посол.
Ранее стороны заявляли о подготовке другой инициативы на границе — специальных "зеленых коридоров" для туристов, которые бы позволяли путешественникам иметь практически беспрепятственный доступ в определенные зоны отдыха Казахстана и Узбекистана. С казахской стороны в качестве пилотной модели предлагался популярный среди узбекистанцев курорт Сарыагаш.
Источник: Sputnik-Узбекистан
Фото с сайта otyrar.kz
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