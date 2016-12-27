Премьер-министр призвал к ответу акима за низкую температуру в домах Темиртау

На заседании правительства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев призвал к ответу акима Карагандинской области за низкую температуру в домах жителей Темиртау, передает корреспондент Zakon.kz.

«У меня есть несколько вопросов по регионам. Вот сейчас в докладе наших министров было сказано, что по некоторым регионам имеются вопросы. С начала отопительного сезона в Темиртау зафиксировано 17 аварийных остановок котлов на ТЭЦ-2 «Арселор Миттал Темиртау». Сегодня в 6:20 утра остановился котел №2 и это при том, что два котла стоят на ремонте. В отдельные дни недогрев воды доходит до 15 градусов от норматива. Температура в жилых домах темиртаусцев составляет 16 градусов, а во время резкого снижения температуры и вовсе доходит до 12 градусов. Нурмухамед Канапиевич, доложите», - обратился глава Кабмина к акиму Карагандинской области Нурмухамбету Абдибекову.

Абдибеков подтвердил, что ситуация на самом деле складывается так, как озвучил Сагинтаев.

«Действительно, последние три дня у нас на темиртауской ТЭЦ-2 ситуация, связанная с аварийными выходами из строя котлов №5 и №2, осложнилась. Однако три котла в работе постоянно находятся. Теплоноситель подогревается с пониженными параметрами. Сейчас 70 градусов на подаче даем, на обратке 42 - недогрев порядка 12 градусов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварий», - ответил Н. Абдибеков.

По его словам, один из ремонтируемых котлов войдет в работу уже до конца текущего дня. Котел №5 будет пущен завтра. Кроме того, аким отметил повышение запаса угля. «С начала отопительного сезона не было ни одного дня, чтобы мы не подавали тепло, да, с пониженными параметрами, к сожалению, но это связано с выходами из строя котлов», - заявил Н.Абдибеков.

«Нурмухамбет Канапиевич, не надо гордиться тем, что вы подаете тепло 12 градусов и на все стороны заявляете, что ни разу не было, чтобы вы не подавали тепло», - резонно заметил Б.Сагинтаев.

На этот счет глава региона добавил, что «признает это». В то же время Премьер указал, что не понимает, почему капитальный ремонт котла №1 только завершается.

«Получается, что со стороны наших министерств тоже плохо промониторили. Постоянно же проводим селекторные совещания, всем говорим, получается нормально. У нас есть «Энергонадзор», другие госорганы, поверхностно подходят. А когда проблема перед Новым годом, начинаем кидаться, искать кто виноват. В итоге люди страдают, можно же было не доводить это все до Нового года! Скажите, когда будет нормальное тепло в домах города Темиртау? Какого числа: сегодня, завтра, послезавтра? Что ожидает темиртраусцев в ближайшие дни?» - задал он вопрос Н. Абдибекову.

«Мы в режим полностью войдем к 30 декабря. 29-го котел №1, который из ремонта выходит, выйдет на свои параметры и тогда мы сможем полностью стабилизировать», - пообещал аким.

«Хорошо мы зафиксировали ваши обещания, 30-го проконтролируем», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова