Жители нескольких улиц Алматы временно остались без холодного водоснабжения

В Алматы в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях, временно без холодного водоснабжения остались потребители нескольких улиц и микрорайонов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на информацию ГКП "Холдинг Алматы Су".





Так, нет холодной воды: с 09:00 часов до 17:00 часов, в квадрате улиц: Толе би - Райымбека - Розыбакиева - Аносова; с 08:00 часов до 15:00 часов, ул. Айманова д. №218;

с 09:00 часов до 14:00 часов, мкр.Коктем 2 д.№1,11/3; с 10:50 часов до 13:30 часов, мкр. Айнабулак 1,2,3; школа № 110,118,129,131; детские сады №101,102,103,104,97,98,179; Городская поликлиника №21;





Сотрудники Холдинга приносят свои извинения за временно доставленные неудобства. Дополнительная информация по телефонам: 274-66-66



