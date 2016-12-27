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Жители нескольких улиц Алматы временно остались без холодного водоснабжения

27 декабря 2016, 12:20

Подключат воду в течение сегодняшнего дня.


В Алматы в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях, временно без холодного водоснабжения остались потребители нескольких улиц и микрорайонов, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию ГКП "Холдинг Алматы Су".

Так, нет холодной воды: с 09:00 часов до 17:00 часов, в квадрате улиц: Толе би - Райымбека - Розыбакиева - Аносова; с 08:00 часов до 15:00 часов, ул. Айманова д. №218;
с 09:00 часов до 14:00 часов, мкр.Коктем 2 д.№1,11/3; с 10:50 часов до 13:30 часов, мкр. Айнабулак 1,2,3; школа № 110,118,129,131; детские сады №101,102,103,104,97,98,179; Городская поликлиника №21;

Сотрудники Холдинга приносят свои извинения за временно доставленные неудобства. Дополнительная информация по телефонам: 274-66-66

Фото: www.om-saratov.ru

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