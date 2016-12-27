Почувствуют ли казахстанцы рост ВВП на 1%?

Главным итогом 2016 года для населения РК станет сохранение занятости и увеличение номинальных доходов.

По оценке министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, рост ВВП по итогам года может составить 1,0% вместо прогнозировавшихся ранее 0,5%. Что означает этот процент для экономики страны и каждого казахстанца?





Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо напомнить, какие ключевые факторы обеспечили рост ВВП в уходящем году.

В условиях, когда потребление внутреннего частного сектора экономики сжалось, таких осталось два: государственные инвестиции и экспорт. При этом задачей второго было не допустить глубокого падения, а второго — компенсировать это падение и восстановить внутренний спрос.





Ручной стартер





Первый фактор — государственные инвестиции в основной капитал, поддержанные и частными игроками, в том числе иностранными. Общий рост инвестиций в основной капитал составил 4,7%, в денежном выражении достигнув 6,6 трлн тенге.





По итогам I-III кварталов 2016 года удалось достичь четырехкратного притока прямых иностранных инвестиций, который в денежном выражении составил 12,1 млрд долларов. В перспективе — это новые основные фонды, которые будут работать на благо экономики Казахстана и его граждан.





Поскольку большая часть вложений традиционно идет на строительно-монтажные работы — это обеспечило хорошую динамику строительного сектора, который показал рост на 7,5%. Были созданы или поддержаны рабочие места в строительных компаниях — занятость в строительстве по итогам III квартала 2016 года оказалась на 2,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Сейчас на стройке работает 716 тыс. человек — 8,3% экономически активного населения страны.





Кроме того, в январе-ноябре 2016 года было сдано 8,9 млн квадратных метров жилья, что должно улучшить жилищные условия казахстанцев. Для сравнения, в пиковом докризисном 2008 году было сдано 6,8 млн квадратных метров жилья.





Отчасти и за счет госинвестиций удалось поддержать транспортный сектор, переживающий непростой период в связи с сокращением спроса у главных потребителей этих услуг — горнопромышленных компаний. В итоге грузооборот остался почти на том же уровне, что и год назад — символический рост на 0,1% по итогам января-ноября. В целом транспортный сектор показал 3,8% роста за 11 месяцев года.





Количественное смягчение





Второй фактор — улучшение ситуации в экспортных секторах. Собственно, ускорением динамики роста ВВП благодаря запуску Кашаганского месторождения и увеличению добычи на Тенгизе, Карачаганаке и месторождениях, разрабатываемых “Мангистаумунайгазом” и CNPC-Актобемунайгаз. Это позволило превысить прогнозный уровень добычи нефти — с 69,2 млн тонн до 70,8 млн. за январь-ноябрь т.г.

Это позволило поддержать экспорт “черного золота”, физический объем которого составил 50,9 млн тонн, после 53,9 млн тонн в январе-октябре 2015 года (-5,8%). В денежном выражении экспорт нефти принес стране за этот период в 15,35 млрд долларов (-34,5%).





Заметно выросло производство в металлургии. Выплавка всех металлов по итогам 11 месяцев выросла на 6,8%, в том числе черных — на 3,5%, цветных — на 8,8%. В январе-октябре этого года Казахстан экспортировал металлов на 4,99 млрд долларов, тогда как годом раньше — на 5,01 млрд.





Другими словами, физический объем экспорта практически не изменился, тогда как в денежном выражении мы существенно потеряли из-за неблагоприятной конъюнктуры цен. Некоторые экспортеры смягчили потерю в выручке наращиванием объемов производства.

Экспортная валютная выручка — источник средств для импорта товаров и технологий, а также накопления средств для выполнения соцобязательств (выплаты пенсий, пособий; социальных инвестиций) в текущем или последующих периодах.





Сбить инфляцию





Стоит напомнить и о краткосрочных социальные индикаторы эффективности проводимой экономической политики — динамике инфляции, безработицы и доходов населения.





Инфляция в этом году мягче прошлогодней: 7,5 против 12,3% в ноябре 2015-го (показатель рассчитывается к декабрю предыдущего года). Сказываются политика МНЭ, направленная на удержание роста социально значимых продовольственных товаров, и усилия Нацбанка РК по регулированию денежного рынка.





Безработицу, несмотря на жесткую посадку экономики, удалось зажать в коридоре 4,9-5,1%. По итогам ноября показатель находится на отметке 5,0%. Комбинируя административные и рыночные меры, правительству удалось не допустить всплеска безработицы.





Номинальные доходы в январе-октябре этого года выросли на 10,3%. При этом, реальные доходы все еще падают — в октябре глубина падения составила 4,8% в годовом выражении. Ростом номинальных доходов не удалось перекрыть инфляцию, которая составила 15,2% в январе-ноябре 2016 года к аналогичному периоду 2015-го.





Дальнейшая стабилизация инфляции — главная цель экономического блока на предстоящий год. Без снижения инфляции самочувствие казахстанцев вряд ли улучшится.











