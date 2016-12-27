Дело Ахметова: три фигуранта встретят новый год дома
27 декабря 2016, 12:35
Суд пошел на снисхождение.
Троим фигурантам уголовного дела бывшего премьера-министра Казахстана Серика Ахметова, осужденным 10 декабря 2015 года, части неотбытых сроков заменены на свободу и денежный штраф, сообщила судья Абайского районного суда Гульнар Марзалинова.
После неоднократных отклонений ходатайств на замену реального срока на условно-досрочное освобождение троих осужденных по громкому уголовному делу Серика Ахметова, суд пошел на снисхождение.
Постановлением Абайского районного суда от 2 декабря 2016 года неотбытая часть срока осужденным — экс-заместителю акима Караганды Айдару Тельгарину, бывшему заместителю директора индустриального парка "Металлургия-металлообработка" Оразалы Айменбетову и бывшему заместителю директора индустриального парка "Металлургия-металлообработка" Анатолию Ессе — заменена.
"Указанным постановлением удовлетворено их ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. Осужденному Тельгарину заменена неотбытая часть лишения свободы на штраф в 161 МРП, Анатолию Ессе — на штраф в размере 256 МРП, осужденному Айменбетову — на штраф — 87 МРП", — сообщила Марзалинова.
Неотбытые сроки на сегодняшний день: у Оразалы Айменбетова — 1 год 80 дней, у Айдара Тельгарина — 1 год 9 месяцев 27 дней, у Анатолия Ессе — 2 года 10 месяцев 12 дней. Судья отметила, что осужденным срок заменен не в результате вступившего в силу закона об амнистии. Постановление суда вступило в законную силу.
Напомним, Серик Ахметов 11 декабря 2015 года был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям "присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Позже срок был сокращен до восьми лет. Сторона Ахметова полностью возместила ущерб государству в сумме 2,2 миллиарда тенге. Кроме того, один из адвокатов Ахметова сообщал, что его подзащитный признает свою вину в том, что "не досмотрел" и допустил причинение ущерба государству отдельными лицами. Вместе с экс-премьером перед судом предстал ряд бывших руководителей Карагандинской области и города Караганды, которые также обвинялись в коррупционных преступлениях. Уголовное дело состоит из 338 томов, в числе его фигурантов — 21 человек. Среди эпизодов уголовного дела значатся лоббирование интересов компании, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, хищение бюджетных денег при строительстве канализационно-очистной станции, злоупотребление служебными полномочиями при выделении земельных участков и другие.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: matritca.kz
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