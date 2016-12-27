Дело Ахметова: три фигуранта встретят новый год дома

Напомним, Серик Ахметов 11 декабря 2015 года был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям "присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Позже срок был сокращен до восьми лет. Сторона Ахметова полностью возместила ущерб государству в сумме 2,2 миллиарда тенге. Кроме того, один из адвокатов Ахметова сообщал, что его подзащитный признает свою вину в том, что "не досмотрел" и допустил причинение ущерба государству отдельными лицами. Вместе с экс-премьером перед судом предстал ряд бывших руководителей Карагандинской области и города Караганды, которые также обвинялись в коррупционных преступлениях. Уголовное дело состоит из 338 томов, в числе его фигурантов — 21 человек. Среди эпизодов уголовного дела значатся лоббирование интересов компании, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, хищение бюджетных денег при строительстве канализационно-очистной станции, злоупотребление служебными полномочиями при выделении земельных участков и другие.