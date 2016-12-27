Глава МВД рассказал о криминогенной ситуации в Казахстане

С января 2016 года по сегодняшний день органами внутренних дел зарегистрировано 331,5 тысяч уголовных преступлений. Об этом в ходе заседания правительства сказал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов , передает , передает BNews.kz





«С января по сегодняшний день органами внутренних дел зарегистрировано 331,5 тысяч уголовных преступлений, что на 6,4% меньше аналогичного показателя прошлого года. Эта тенденция характерна буквально для всех регионов», - сказал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.





Он отметил заметное сокращение тяжких, особо-тяжких преступлений, на 10%, в том числе убийств, причинений тяжкого вреда здоровью и разбоев – на 12%. По-прежнему, основное влияние на криминогенную ситуацию в стране оказывают кражи, доли которых в структуре преступлений составляют более 60%.





«В пяти регионах доля краж превышает 70% - это Костанай, Северный Казахстан, Западный Казахстан, Акмолинская, Атырауская области и город Алматы. Практически во всех регионах возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 15%. В восьми регионах – Астана, Акмолинская, Атырауская, Алматинская, ВКО, Жамбылская, Карагандинская области отмечается рост подростковых преступлений. Решение этих проблем должно осуществляться ОВД, в том числе, местной полицией, в приоритетном порядке в следующем году», - подчеркнул глава министерства.





В период с 31 декабря по 4 января личный состав ОВД, в том числе, уголовно-исполнительной системы, ЧС, Нацгвардии будет переведен на усиленный вариант несения службы. В указанный период будут созданы оперативные штабы ДВД по координации и управлению задействованных сил и средств, а также усилена охрана общественного порядка объектов жизнеобеспечения и уязвимых в террористическом отношении.



