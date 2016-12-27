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Новости за сегодня

Премьер-министр РК поручил МВД перейти на усиленный режим работы

 

Сегодня на заседании правительства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил взять под усиленный контроль перед праздниками и на праздники вопросы общественной безопасности в местах массового гулянья людей, передает Zakon.kz.

«Министерству внутренних дел с сегодняшнего дня перейти на усиленный вариант несения службы. Также необходимо мониторить предполагаемые места проведения новогодних мероприятий, в том числе в части пожарной безопасности и общественного порядка. Акимам областей, городов Астаны и Алматы совместно с МВД с учетом сложных погодных условий своевременно принимать упреждающие меры по безопасности движения автотранспорта на дорогах», - указал он.

По его словам, во всех госорганах должны быть назначены оперативные дежурные, организована четкая и эффективная работа всех служб в случае необходимости. Контроль за этим Б. Сагинтаев поручил своему первому заместителю Аскару Мамину.

 

Ксения Давыдова

27 декабря 2016, 12:38
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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