В сказочное путешествие отправились дети ВКО на елке от имени Президента страны

За один день 180 детей из Восточно-Казахстанской области погрузились в волшебную атмосферу Нового года и получили свои сладкие подарки. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, персонажами известных мультфильмов они побывали в сказочном лесу, посетив елки от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и акима ВКО Даниала Ахметова.





Главными участниками торжества были дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве.









На елке от имени Главы государства каждый из них смог ощутить приближение долгожданного праздника, благодаря актерам областного театра, которые не только представили юным зрителям спектакль, но и вовлекли их в действо, где было и захватывающее путешествие через сказочный лес, препятствия и подвиги с персонажами любимых мультфильмов.





С особым вниманием герои торжества слушали видеообращение Президента страны Нурсултана Назарбаева.





– Важно, чтобы не только в эти дни, но и весь год мы поддерживали друг друга, – сказал Президент Казахстана. – Дружба – это главное в нашей жизни. Помогая друг другу и взрослым, вы растете и становитесь лучше. Весь наш народ – это одна большая семья. В новый год и мы, взрослые, тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство, любовь к своей родине – все это помогает превратить в жизнь любую мечту. Вы все заслужили этот праздник. В уходящем году вы преумножили свои знания, улучшили спортивные результаты, главное, не останавливаться на достигнутом. Все вы – молодые граждане Независимого Казахстана. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, пусть мечты исполнятся. Желаю счастья и радости.





На елке от имени акима области Даниала Ахметова ребят также ожидало яркое представление и подарки. Поздравили с наступающим Новым годом и пожелали новых побед и достижений ребятам первый заместитель главы Восточного Казахстана Нурымбет Сактаганов и заместитель акима области по социальным вопросам Асем Нусупова.





В завершение путешествия в волшебный мир ребята с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли новогоднюю елку.



