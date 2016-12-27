В районе крушения Ту-154 обнаружили тела 12 погибших
27 декабря 2016, 13:09
По данным военного ведомства, водолазы со спасательного судна "Эпрон" обнаружили и подняли на борт тело еще одного погибшего.
По состоянию на утро вторника в районе крушения самолета Ту-154 обнаружено 12 тел и 156 фрагментов тел погибших, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, водолазы со спасательного судна "Эпрон" обнаружили и подняли на борт тело еще одного погибшего.
Накануне "Интерфаксу" в Минобороны РФ сообщили, что тело одного пассажира опознано родственниками.
"Все тела и останки погибших самолетами военно-транспортной авиации доставляются в Москву для опознания родственниками", - сообщили в Минобороны РФ.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
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Фото: ТАСС, Артур Лебедев
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