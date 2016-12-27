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В районе крушения Ту-154 обнаружили тела 12 погибших

27 декабря 2016, 13:09

По данным военного ведомства, водолазы со спасательного судна "Эпрон" обнаружили и подняли на борт тело еще одного погибшего.


По состоянию на утро вторника в районе крушения самолета Ту-154 обнаружено 12 тел и 156 фрагментов тел погибших, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, водолазы со спасательного судна "Эпрон" обнаружили и подняли на борт тело еще одного погибшего.

Накануне "Интерфаксу" в Минобороны РФ сообщили, что тело одного пассажира опознано родственниками.

"Все тела и останки погибших самолетами военно-транспортной авиации доставляются в Москву для опознания родственниками", - сообщили в Минобороны РФ.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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Фото: ТАСС, Артур Лебедев

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