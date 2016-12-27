Почему останки Кейки батыра встречали в Казахстане не в торжественной обстановке

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о джентельменском соглашении с министром РФ по Кейки батыру , передает МИА Казинформ





По его словам, останки встречали не в торжественной обстановке , это было сделано по просьбе министра культуры РФ Мединского.





«Здесь была огромная просьба российской стороны. Министр культуры России Мединский очень попросил в преддверии выборов в Государственную думу, чтобы не было широкой информации, потому что есть разные толкования по историческим ценностям. Многие могли воспользоваться этим моментом, и это бы негативно отразилось на выборах в Государственную думу», - пояснил министр на пресс-конференции в ведомстве.





Вместе с тем он отметил, что просьбу российской стороны выполнить было нелегко.





«Нам было нелегко, имея на руках артефакт , ни слова об этом не сказать. Конечно, мы были обязаны сдержать наше джентельменское соглашение», - добавил Арыстанбек Мухамедиулы.





Он напомнил, что останки Кейки батыра были доставлены после выборов в Госдумы РФ, которые состоялись 18 сентября.



