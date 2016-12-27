Почему останки Кейки батыра встречали в Казахстане не в торжественной обстановке
27 декабря 2016, 13:09
Просьбу российской стороны выполнить было нелегко.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о джентельменском соглашении с министром РФ по Кейки батыру, передает МИА Казинформ.
По его словам, останки встречали не в торжественной обстановке, это было сделано по просьбе министра культуры РФ Мединского.
«Здесь была огромная просьба российской стороны. Министр культуры России Мединский очень попросил в преддверии выборов в Государственную думу, чтобы не было широкой информации, потому что есть разные толкования по историческим ценностям. Многие могли воспользоваться этим моментом, и это бы негативно отразилось на выборах в Государственную думу», - пояснил министр на пресс-конференции в ведомстве.
Вместе с тем он отметил, что просьбу российской стороны выполнить было нелегко.
«Нам было нелегко, имея на руках артефакт, ни слова об этом не сказать. Конечно, мы были обязаны сдержать наше джентельменское соглашение», - добавил Арыстанбек Мухамедиулы.
Он напомнил, что останки Кейки батыра были доставлены после выборов в Госдумы РФ, которые состоялись 18 сентября.
Фото informburo.kz
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