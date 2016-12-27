Запрещенные в Калифорнии робокары Uber уехали в Аризону
27 декабря 2016, 13:13
Компания Uber приняла решение перенести испытания беспилотных автомобилей такси из Калифорнии в Аризону.
Отъезд беспилотников из Сан-Франциско потребовался из-за того, что власти Калифорнии запретили Uber использовать их на дорогах общего пользования из-за нарушений законодательства.
В частности, Uber отказался платить пошлину за регистрацию робокаров как тестовых транспортных средств с системами автономного управления. Помимо этого, компания не предоставляла дорожным ведомствам требуемую информацию об испытаниях, включая возникающие нештатные ситуации, при которых водителю приходится вмешиваться в процесс управления для предотвращения аварии.
Как сообщает Automotive News, Uber учел ошибки и уже согласовал испытания с властями Аризоны. Тесты автономных машин начнутся в ближайшее время.
Uber использует для испытаний самоуправляемые автомобили Volvo XC90. Автомобили приезжают на вызов клиентов сервиса Uber случайным образом. Перед этим человека предупреждают, что его собирается подвезти робокар, и он может отказаться от участия в пилотном проекте. За рулем автомобилей Uber с автопилотом всегда находится сотрудник компании, готовый вмешаться в случае ошибки ПО. До старта тестирования в США Uber проводил аналогичные испытания в Питтсбурге.
Via livecars
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