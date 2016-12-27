Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Запрещенные в Калифорнии робокары Uber уехали в Аризону

27 декабря 2016, 13:13

Компания Uber приняла решение перенести испытания беспилотных автомобилей такси из Калифорнии в Аризону.


Отъезд беспилотников из Сан-Франциско потребовался из-за того, что власти Калифорнии запретили Uber использовать их на дорогах общего пользования из-за нарушений законодательства.

В частности, Uber отказался платить пошлину за регистрацию робокаров как тестовых транспортных средств с системами автономного управления. Помимо этого, компания не предоставляла дорожным ведомствам требуемую информацию об испытаниях, включая возникающие нештатные ситуации, при которых водителю приходится вмешиваться в процесс управления для предотвращения аварии.

Как сообщает Automotive News, Uber учел ошибки и уже согласовал испытания с властями Аризоны. Тесты автономных машин начнутся в ближайшее время.

Uber использует для испытаний самоуправляемые автомобили Volvo XC90. Автомобили приезжают на вызов клиентов сервиса Uber случайным образом. Перед этим человека предупреждают, что его собирается подвезти робокар, и он может отказаться от участия в пилотном проекте. За рулем автомобилей Uber с автопилотом всегда находится сотрудник компании, готовый вмешаться в случае ошибки ПО. До старта тестирования в США Uber проводил аналогичные испытания в Питтсбурге.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код