Запрещенные в Калифорнии робокары Uber уехали в Аризону





В частности, Uber отказался платить пошлину за регистрацию робокаров как тестовых транспортных средств с системами автономного управления. Помимо этого, компания не предоставляла дорожным ведомствам требуемую информацию об испытаниях, включая возникающие нештатные ситуации, при которых водителю приходится вмешиваться в процесс управления для предотвращения аварии.





Как сообщает Automotive News, Uber учел ошибки и уже согласовал испытания с властями Аризоны. Тесты автономных машин начнутся в ближайшее время.

Uber использует для испытаний самоуправляемые автомобили Volvo XC90. Автомобили приезжают на вызов клиентов сервиса Uber случайным образом. Перед этим человека предупреждают, что его собирается подвезти робокар, и он может отказаться от участия в пилотном проекте. За рулем автомобилей Uber с автопилотом всегда находится сотрудник компании, готовый вмешаться в случае ошибки ПО. До старта тестирования в США Uber проводил аналогичные испытания в Питтсбурге.





Отъезд беспилотников из Сан-Франциско потребовался из-за того, что власти Калифорнии запретили Uber использовать их на дорогах общего пользования из-за нарушений законодательства.