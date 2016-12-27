В 2017 году BMW обновит гибридный спорткар i8

Во-первых, бензин-электрическая гибридная система авто получит 15 дополнительных лошадиных сил и станет развивать суммарно 372 лошадиные силы. В нынешней версии модель набирает первую «сотню» за 4,4 секунды, а значит новая машина сможет делать это быстрее.





Во-вторых, у BMW i8 увеличится доступный запас хода от заправки до заправки. Этому поспособствует установка улучшенных аккумуляторов от сейфти-кара Formula E с емкостью 10 киловатт-часов. Напомним, текущая модель использует батарею емкостью 7,1 киловатт-часа.





В-третьих, у обслуживающего гонки автомобиля будут позаимствованы новые настройки шасси, в том числе модифицированные верхние поперечные рычаги и точки крепления, а также новые пружины и амортизаторы.





По слухам, вместе с обновленным BMW i8 на рынок выйдет серийная версия родстера i8 Spyder. По другим данным, это произойдет лишь в 2018 году.