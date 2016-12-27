В аэропорту Дели едва не столкнулись два пассажирских лайнера

Два пассажирских лайнера едва избежали лобового столкновения во время руления на летном поле международного аэропорта имени Индиры Ганди в Дели, передает телеканал NDTV со ссылкой на источники.





Самолет компании IndiGo со 160 пассажирами прибыл из города Лакхнау и направлялся на стоянку по рулежной дорожке, на которой в этот же момент находился борт компании SpiceJet со 187 пассажирами на борту, который готовился вылететь в Хайдарабад. В результате произошло опасное сближение бортов на встречном направлении, сообщает телеканал.





В компании SpiceJet подтвердили инцидент. Как отмечают в компании, пилоты самолета все время выполняли инструкции диспетчеров, передает РИА Новости





"Во время руления экипаж SpiceJet заметил другой самолет на той же рулежной дорожке, двигавшийся навстречу. Действуя без промедлений, экипаж SpiceJet немедленно остановил самолет и сообщил (об инциденте) диспетчерам", — говорится в сообщении авиакомпании.





В результате инцидента никто не пострадал. Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) начало проверку. По предварительной версии, причиной происшествия могла стать несогласованность действий диспетчеров и пилотов.



