На Рождество в театре "Астана Опера" состоится праздничный концерт

7 января на Рождество жителям и гостям столицы предлагают отправиться в театр «Астана Опера». Праздничный концерт «Музыка навсегда» пройдет в Камерном зале , передает пресс-служба театра.

В концерте примут участие солисты оперной труппы – Салтанат Ахметова, Айгуль Ниязова, Татьяна Вицинская, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Елена Низамутдинова, Роза Нуркей, Жан Тапин, Ермек Беримжанов и другие. Замечательные певцы вместе с артистами оркестра и Камерным хором (главный хормейстер, Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов) и хором Детской студии «Астана Опера» (Алтынганым Ахметовой руководитель Детской студии) подготовили интересные номера.





Украсит концертную программу уже полюбившееся столичной публике сочинение «Тихая ночь» Ф.Грубера. Отрывок из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта прозвучит в очень трогательном исполнении юных артистов Детской студии. Изюминкой концерта станет номер «Ave Maria» Ф. Шуберта, который еще называют «ангельским приветствием». В современной музыке «Ave Maria» звучала в интерпретации множества певцов и групп, на сцене Камерного зала опус будет исполнен ведущей солисткой оперной труппы Салтанат Ахметовой. Сочинение прозвучит в сопровождении арфы (Любовь Ткаченко). Жибек Сапаргалиева (флейта) и Жанибек Сапаров (гитара) готовят популярные инструментальные композиции.





- Произведения, вошедшие в программу, несут добро, радость и любовь. Так, духовную музыку и сочинения из русской классики представит Камерный хор «Астана Опера». Особо красиво будет звучать ансамбль скрипачей. Пусть этот концерт станет продолжением тех замечательных январских праздников, а все наши артисты постараются своим искусством подарить прекрасное настроение зрителям, - отметила музыковед, ведущая концерта Сауле Маулетова.