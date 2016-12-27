«Казинвестбанк» лишен лицензии на проведение банковских операций

С 27 декабря 2016 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка.

АО «Казинвестбанк» лишен лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.





"В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 291 принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» (далее - Банк) лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Банку Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) 21 марта 2008 года № 221, по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.





Как сообщается, ввиду низкой доли активов и обязательств Банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (0,7%) лишение Банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.





Приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан № 468 от 26 декабря 2016 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.





С 27 декабря 2016 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в Банк денег.





Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка.





С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации Банка требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание Банка.





Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.