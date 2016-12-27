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В Усть-Каменогорске скончался российский дипломат

27 декабря 2016, 14:00

У мужчины, по предварительной версии, случился инфаркт.


В посольстве РФ в Казахстане Лайфу сообщили о том, что 26 декабря от инфаркта в г. Усть-Каменогорске скончался командированный сотрудник МИД Роман Скрыльников.

– С прискорбием сообщаем, что 26 декабря скончался от инфаркта командированный в Усть-Каменогорск гражданин РФ Роман Сергеевич Скрыльников. Тело будет доставлено на Родину в Российскую Федерацию, – сообщили в пресс-службе посольства.

Дипломат был командирован из России в Казахстан в Усть-Каменогорск. У мужчины, по предварительной версии, случился инфаркт.

Скрыльникова обнаружил водитель в арендованной квартире. На теле дипломата нет никаких следов насильственной смерти. Источники в полиции отмечают, что вероятная причина смерти Скрыльникова — инфаркт. Тем не менее рассматриваются и другие версии инцидента.

Наталья Балебанова
Фото с сайта Alau.kz

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