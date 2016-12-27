Как на самом деле выглядел Кейки батыр

Сегодня в Астане был представлен воссозданный бюст Кейки батыра. Степень идентичности останков составляет порядка 98,7% , передает , передает МИА Казинформ





Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что в определении принадлежности останков Кейки батыру были задействованы самые признанные специалисты из Венгрии и Германии. По его словам, окончательные результаты ДНК-анализа останков батыра будут готовы в январе 2017 года.





"Результаты ДНК мы уже в январе получим окончательные. Они (прим. - ученые) по ДНК даже цвет глаз уже определили, цвет кожи. Он был смуглым, а цвет глаз был зеленым, был невысокого роста, но очень плечистый и коренастый», - рассказал Мухамедиулы.









Директор Центрального государственного музея РК Нурсан Алимбай, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что этот облик (на фото выше) абсолютно совпадает с реальной внешностью батыра.





"Считайте, что это абсолютный внешний облик. Один венгерский антрополог сказал, что даже фото человека не всегда совпадает с оригиналом, всегда бывают отклонения от этих процентов, отсюда делайте выводы, потому что, может, человек был в этот момент уставшим, заболел. Оказывается, все это влияет. А в данном случае мы имеем абсолютное совпадение", - сказал он.





По словам Нурсана Алимбай, при воссоздании бюста ученым пришлось столкнуться с определенными сложностями - на черепе были сильные повреждения.

«По словам антропологов, по голове нашего легендарного предка было нанесено семь тяжелейших ударов. Сильные повреждения получили левая и задняя часть черепа. Также были раздроблены передние зубы батыра и нос. Однако, несмотря на все сложности, благодаря современным технологиям для проведения антрополгических реконструкций, за два месяца усердной работы венгерским ученым удалось воссоздать облик Кейки батыра», - сообщил Н. Алимбай.

