Выступление Министра иностранных дел РК на брифинге в Службе центральных коммуникаций на тему

«Основные итоги внешнеполитической деятельности Казахстана в 2016 году и приоритеты на 2017 год»

(г. Астана, 27 декабря 2016 года)

Құрметті журналист қауымы!

Ханымдар мен мырзалар!

Бүгін сіздерді келе жатқан Жаңа жылдарыңызбен құттықтауға жақсы мүмкіншілік болып тұр. Бірақ Жаңа жылды бастағанның алдында біз Қазақстанның сыртқы саясатына қорытынды жасайық.

Биылғы жылдың ең басты оқиғасы - Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын атап өтуі болды. Енді бүгін мемлекетіміз әлем таныған мемлекет ретінде танылып отыр. Оны бүкіл дүниежүзілік қауымдастық мойындайды.

Жыл басында Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісі өтті. Министірлікке ең басты бағыт Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын экономикаландыру болды. Елбасымыз Қазақстанның ұлттық мүдделерін ілгерілету мен оларды қорғау бойынша жаңа мақсаттар қойған болатын.

Осы да басқа да нақты істер Қазақстан дипломаттарының негізгі мақсаттары болып табылады.

Сондықтан алдымызда үлкен міндеттер мен маңызды жұмыстар тұр.

Уважаемые журналисты!

Совсем недавно народ Казахстана с честью и гордостью широко отметил внутри страны и за рубежом 25-летие независимости нашего государства. Это событие заслужило большое внимание всего международного сообщества.

На имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поступило большое количество поздравлений от мировых лидеров, глав международных организаций, авторитетных и влиятельных деятелей политики, экономики, культуры и других самых разных сфер многих стран.

Вне всякого сомнения все достижения и успехи Казахстана на международной арене неразрывно связаны с именем Первого Президента нашей страны. Благодаря поступательному и динамичному развитию, миролюбивому и активному внешнеполитическому курсу Главы государства, сегодня Казахстан является ответственным и уважаемым гражданином мира. Наша страна по праву стала признанным лидером в области ядерного разоружения, активным модератором в диалоге культур, религий и цивилизаций.

С момента обретения независимости главные усилия казахстанской дипломатии были направлены на создание благоприятных внешних условий для глубоких политических, экономических и социальных преобразований внутри страны, защиту национальных интересов государства.

Сегодня можно говорить о том, что Казахстан из «потребителя безопасности» в начале 1990-х годов трансформировался в ее эффективного «донора». Ярким свидетельством этого стало инициирование Президентом Казахстана и успешное воплощение в жизнь таких масштабных инициатив, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Съезда лидеров мировых и традиционных религий, наше председательство в разные годы в ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ОИС, ШОС, Тюркском Совете, ряде других организаций.

Как следствие, все большее число государств видят в Казахстане эффективного посредника в мирном урегулировании острых региональных противоречий. Наиболее свежим примером успешного медиаторства Главы нашего государства стало урегулирование кризиса в российско-турецких отношениях.

Столь же активной позиции Лидер Казахстана придерживается по решению ситуации в Украине. Как известно, во многом благодаря его усилиям был реанимирован «Нормандский формат», что позволило в итоге принять «Минск-2», добиться прекращения активных боевых действий и избежать гуманитарной катастрофы. В ходе регулярных переговоров с руководством России, Украины, США, Германии, Франции и других государств, в своих выступлениях на различных международных площадках Президент Назарбаев последовательно призывает к конструктивному диалогу по урегулированию украинского конфликта с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Важно не допускать дальнейшей эскалации конфликта и ужесточения обмена санкциями, продолжить поиск мирных путей преодоления разногласий.

Все эти усилия диктуются нашей уверенностью в безальтернативности укрепления доверия и диалога между всеми сторонами, невзирая на остроту существующих между ними противоречий. В свою очередь, мир, безопасность и процветание в прилегающих к Казахстану странах и регионах являются залогом успешного решения национальных задач в рамках «Стратегии-2050», идеи «Мәңгілік Ел», «Пяти институциональных реформ».

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Подводя итоги деятельности Министерства иностранных дел Казахстана в 2016 году, хотелось бы отметить, что казахстанская дипломатия успешно выполнила поставленные Главой государства задачи.

Главным достижением казахстанской дипломатии в этом году стало избрание страны в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов. Наша цель на этом посту - внести значимый вклад в работу Совета по поддержанию международного мира и безопасности, усилить его потенциал в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, укрепить позиции Казахстана как фактора стабильности и безопасности на евразийском пространстве, обратить внимание мировой общественности на проблемы Центральной Азии и Афганистана. Осознавая взаимосвязь между проблемами безопасности и обеспечения устойчивого развития, мы намерены предлагать их согласованные решения и добиваться более активного участия в их решении со стороны международного сообщества. При этом, Казахстан планирует представлять в Совете Безопасности ООН не только нашу страну, но и весь регион в целом, и в настоящее время мы ведем активные консультации с нашими соседями для определения параметров нашей работы. Я уже посетил Кабул и Душанбе, буквально на днях состоялась моя поездка в Ташкент.

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В соответствии с поручением Главы государства основной фокус работы МИД в уходящем году был сделан на усилении «экономической дипломатии». Мы провели сконцентрированную работу по дальнейшему привлечению иностранных инвестиций и улучшению инвестиционного климата, продвижению экспортной продукции на зарубежных рынках, реализации транзитно-транспортного потенциала Казахстана.

Предприняты беспрецедентные меры по активизации работы на инвестиционном направлении: проведена значительная либерализация визового режима, начал работу Инвестиционный штаб, в загранучреждения направлены инвестиционные советники, созданы фронт-офисы «Казнекс Инвест».

Руководители загранучреждений на постоянной основе ведут прямой диалог с иностранным бизнес-сообществом, регулярно проводят встречи и переговоры с главами зарубежных компаний. В 2016 году за рубежом было организовано и проведено более 300 мероприятий по торгово-экономической и инвестиционной тематике, среди них различныероуд-шоу, дни экономики, бизнес-форумы, круглые столы, презентации инвестиционных возможностей и прочее.

Организовано более 600 визитов представителей деловых и экономических кругов зарубежных стран в Казахстан, а также экономических делегаций Казахстана в зарубежные страны.

Проведена работа по расширению взаимодействия с международными финансовыми институтами с акцентом на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Это группа Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, АБР, ИБР, АБИИ. В течение года согласовано более 30 международных договоров, закрепляющих масштабное финансирование ключевых отраслей Казахстана, социально-экономических проектов.

Реализованы поручения Главы государства по разработке Плана по развитию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) как финансового хаба в Центральной Азии и продвижению этого проекта за рубежом. Создана совместная Рабочая группа, принята Дорожная карта, отрабатывались вопросы создания необходимого визового режима и «единого окна» по обслуживанию иностранных специалистов МФЦА.

Наряду с достигнутыми результатами работа по привлечению инвестиций набирает обороты. В рамках дальнейшей реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, реализуемых с учетом стандартов Организации экономического сотрудничества и развития, планируется глубокое реформирование всей государственной системы с акцентом на создание еще более благоприятных условий для инвестиционной деятельности в стране. Данное реформирование напрямую связано с перспективными планами Казахстана по вступлению в ОЭСР. Министерство иностранных дел оказывает необходимое содействие Министерству национальной экономики в укреплении сотрудничества с данной организацией.

Важным результатом работы МИД в рамках взаимодействия с ОЭСРстало получение нашей страной официального статуса «участник» в Комитете по конкуренции ОЭСР в июле 2016 года.

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В реализации своей внешнеполитической стратегии Казахстан, в первую очередь, исходит из собственных национальных интересов. Это прагматичные, экономические интересы. Мы выстраиваем доверительные и дружественные отношения со всеми без исключения государствами.

Мы тесно взаимодействуем с нашими крупнейшими соседями и стратегическими партнерами Россией и Китаем, и прошедший год был отмечен взаимными визитами на высшем уровне и многомиллиардными соглашениями. Динамично развивается стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, и мы с оптимизмом смотрим на его перспективы во взаимодействии с будущей администрацией Дональда Трампа. Европейский союз - наш крупнейший торговый и инвестиционный партнер, и в текущем году отношения вышли на качественно новый уровень с началом временного применения беспрецедентного Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Мы ведем активную работу над развитием дружественных взаимовыгодных отношений с братскими государствами и ближайшими соседями в Центральной Азии, с оптимизмом смотрим на будущее нашего сотрудничества с Узбекистаном после недавнего избрания Президента Ш. Мирзиёева. Развиваем сотрудничество с ключевыми странами арабского мира, Азии, Африки и Латинской Америки.

В следующем году со многими нашими партнерами мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических связей. В целом, 2017-й год пройдет под эгидой 25-летия дипломатической службы Казахстана. В этой связи мы планируем организовать множество различных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, не только оглянуться назад на пройденный путь, но и наметить шаги для укрепления отношений в будущем.

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Уходящий год был насыщен крупными, результативными визитами Главы государства за рубеж и визитами на высшем уровне в нашу страну.

В 2016 году Нурсултан Назарбаев совершил 21 зарубежный визит, принял 15 глав иностранных государств, правительств и международных организаций. В общей сложности с начала года проведено 49 международных мероприятий и 81 двусторонний визит.

Подробную информацию о результатах этих визитов мы сегодня представили вам в виде отдельных справочных материалов, чтобы не утомлять хоть и впечатляющими, но все же сухими фактами.

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Министерство иностранных дел проделало большую работу по обеспечению широкого и содержательного участия зарубежных государств в международной выставке «ЭКСПО-2017». Хотел бы отметить, что привлечение международных участников - это достаточно сложный процесс.

В каждом казахстанском посольстве определены ответственные за «ЭКСПО-2017» сотрудники на уровне советников. На постоянной основе проводятся переговоры с послами зарубежных стран, аккредитованными в Казахстане.

Первоначально в Регистрационном досье нашей Выставки планировалось участие 100 стран и 10 международных организаций. Сегодня в результате проделанной нами работы получены подтверждения об участии в «ЭКСПО-2017» от 112 стран и 18 международных организаций. Назначено 108 комиссаров национальных секций.

Таким образом, план выполнен. Тем не менее, работа на этом не заканчивается. Кампания по привлечению международных участников продолжится.

Выставка станет важнейшим вкладом в поиск человечеством решений одной из ключевых проблем современности - обеспечения растущих энергетических нужд максимально экологичным способом. Кстати, Казахстан горячо поддержал итоги Климатического саммита в Париже, ибо искренне озабочен проблемой глобального потепления; мы будем и дальше продолжать работу по «озеленению» нашей экономики.

Кроме того, в рамках Выставки ведется подготовка к проведению крупных международных мероприятий. Это - 16-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, первый в истории Организации исламского сотрудничества Саммит ОИС по науке и технологиям, экономико-экологическая конференция ОБСЕ, традиционные Астанинский экономический форум и Евразийский медиа-форум, министерские встречи по туризму, зеленой энергетике и другие значимые мероприятия.

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В преддверии «ЭКСПО-2017» в Астане, а также зимней Универсиады в Алматы, в целях создания максимально благоприятных условий для пребывания иностранных гостей и привлечения инвесторов Министерством иностранных дел продолжена работа по дальнейшему облегчению визового режима и повышению эффективности миграционного контроля и безопасности.

Упрощена процедура выдачи однократных деловых, частных, а также однократных и двукратных туристских виз для граждан 48 экономически развитых стран.

На сегодняшний день без оформления виз Казахстан могут посетить граждане 19 стран.

С 1 января 2017 года граждане уже 45 государств, среди которых члены Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского союза, а также Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда на территорию нашей страны.

На прошлой неделе мы представили представителям дипломатического корпуса и средствам массовой информации новые правила оформления приглашений и выдачи виз Республики Казахстан для иностранных граждан, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

Хотел бы подчеркнуть, что предпринятые шаги по либерализации визового режима ведутся с учетом национальных интересов нашей страны и принципа взаимности. Помимо вышеназванных государств, граждане еще 19 стран освобождаются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений. И мы продолжаем переговоры о подписании подобных соглашений с рядом других государств.

Приоритетное значение в этом направлении для нас имеют текущие переговоры с Европейским союзом по облегчению визового режима для граждан нашей страны.

Новые правила значительно упростят процедуру оформления приглашений иностранных граждан в Казахстан. Они просты, понятны, современны, удобны и составлены, исходя из интересов наших граждан, активно взаимодействующих с зарубежными партнерами, и граждан иностранных государств, интересующихся Казахстаном. Убежден, что это откроет дополнительные возможности деловому сообществу для налаживания сотрудничества с внешним миром и облегчит контакты граждан нашей страны с иностранными партнерами в различных сферах

Первостепенной задачей консульских учреждений Республики Казахстан является защита прав и интересов наших граждан за рубежом.

В 2016 году активизирована деятельность по расширению географии охвата наших граждан консульской защитой.В настоящее время в 67 странах мира функционируют 92 консульских учреждения. Наряду с этим, за рубежом осуществляют свою деятельность 70 почетных консулов Республики Казахстан.

Особое внимание мы уделяли лицам, ставшим жертвами противоправных действий со стороны криминальных структур, а также оказавшимся в затруднительных и форс-мажорных ситуациях за рубежом.

Министерство иностранных дел совместно с Министерством здравоохранения и социального развития в 2016 году была организована транспортировка из зарубежных стран специальным самолетом в Казахстан по состоянию здоровья 8 граждан нашей страны.

Возвращены на родину граждане Казахстана из Беларуси, Германии, Великобритании, России, Турции, Китая, а также вызволенные из сетей преступных синдикатов по торговле людьми из Бахрейна. Кроме того, наши консулы оказали помощь в улаживании материальных вопросов перед заграничными медицинскими учреждениями и возврате граждан из Турции.

В связи с террористическими актами в Кабуле, Мюнхене и Ницце сотрудниками загранучреждений Казахстана оказана помощь нашим гражданам и даны оперативные рекомендации по соблюдению мер безопасности.

В рамках бюджетной программы «Обеспечение и защита прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом», в 2016 году была оказана финансовая помощь гражданам Казахстана в связи доставкой на родину тел умерших из Индии и Кореи. В рамках данной программы из республиканского бюджета на 2016 год выделено 30 млн. тенге.

Для эффективной защиты граждан Республики Казахстан загранучреждения обеспечивают всестороннее, полное и своевременное рассмотрение всех поступивших обращений, сводя к минимуму количество неудовлетворенных обращений.

В целях оптимизации процедуры принятия на учет граждан Республики Казахстан с заинтересованными государственными органами проведена работа по размещению оповещений на международных авиалиниях о важности консульской регистрации, рассылке SMS-сообщений с информацией о телефонах «горячей линии» Министерства иностранных дел гражданам, выезжающим за границу, в роуминге.

В текущем году заключено соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам с Бразилией. Со Шри-Ланкой подписано соглашение по дипломатическим и служебным паспортам, также состоялась церемония обмена нотами о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам с Японией.

Мы также завершили переговоры с США по выдаче виз сроком до 10 лет по наиболее востребованным категориям, среди которых туристические, деловые и дипломатические.

ПРИОРИТЕТЫ В 2017 ГОДУ

Среди приоритетов Министерства иностранных дел и ключевых международных мероприятий в 2017 году хотел бы отметить следующее.

Сегодня в контексте усиления «экономической дипломатии» основной фокус работы нашего ведомства направлен на эффективное продвижение экономической повестки Плана наций «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».

Основные усилия направлены на решение внутренних вопросов - форсированную инновационно-технологическую модернизацию экономики, повышение ее конкурентоспособности и вхождение в число 30-ти самых развитых стран мира.

В следующем году будут приняты необходимые меры по усилению скоординированной работы и взаимодействия между загранучреждениями, министерствами, ведомствами, областными администрациями, национальными и отечественными компаниями Казахстана по вопросам привлечения в страну иностранных инвестиций. Акцент в работе Министерства и загранучреждений будет сделан на расширение контактов с деловыми кругами зарубежных государств.

Другим приоритетом в работе МИД на экономическом треке является развитие и продвижение Международного финансового центра «Астана». Разработан специальный «План по продвижению МФЦА как финансового хаба в Центральной Азии». Он включает в себя комплекс информационно-имиджевых мероприятий за пределами и внутри страны, а также проведение переговоров МФЦА с финансовыми и деловыми кругами стран СНГ, Ближнего Востока, Европы, США и Юго-Восточной Азии.

В следующем году будет продолжена предметная работа по реализации Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы.

Мы намерены оказывать всемерную поддержку усилиям по урегулированию ситуации в Украине на основе минских договоренностей. На основе тщательного мониторинга и анализа тенденций в развитии международной ситуации и ключевых вопросов (Афганистан, Сирия, снятие санкций с Ирана, тенденции на мировом рынке энергоресурсов и пр.) будут вырабатываться предложения по их решению. Будет продолжен курс на развитие взаимовыгодного сотрудничества с крупными партнерами и ближайшими соседями - братскими странами Центральной Азии. В этой связи важно продолжить поиск взаимоприемлемых путей сближения позиций региональной «пятерки» с учетом интересов государств Центральной Азии и внешних партнеров.

Наша южная столица Алматы усиленно готовится к проведению Зимней Универсиады в начале следующего года. Мы считаем, что это общая работа и поддерживаем Оргкомитет и власти города всеми доступными нам средствами.

«Как встретишь год, так и его и проведешь», - говорят в народе. Уверен, что успешное проведение данного мероприятия задаст новый курс и придаст нам больше уверенности в подготовке к следующему знаковому событию в масштабах всей страны - международной выставки «ЭКСПО-2017».

«ЭКСПО-2017» должна стать эффективной площадкой для обсуждения глобальных и региональных проблем и нахождения верных решений. Как я уже отмечал выше,в рамках Выставки ведется плодотворная подготовка к проведению крупных международных мероприятий - Саммита ШОС и Саммита по науке и технологиям ОИС.

Надеемся, что итоги саммита ОИС будут заложены в построение сильного общества мусульманских государств, а на саммите ШОС мы ожидаем принятие в полноценные члены Индии и Пакистана.

Наконец, в новый этап своего развития как независимого государства Казахстан входит в качестве члена ключевого органа принятия решения на глобальном уровне - Совета Безопасности ООН. Наши двухлетние полномочия в этой структуре выпадают на крайне сложное время для всего мира.

Символичным является тот факт, что наше членство в СБ ООН совпадает с 25-летним юбилеем вступления Казахстана в Организацию. В течение 2017-2018 годов у нас будет реальная возможность внести вклад в работу Совета и продвигать наши национальные интересы, а также интересы стран Центральной Азии по тематике мира и безопасности.

Членство в СБ ООН дает возможность продемонстрировать актуальность миротворческих инициатив, выдвинутых Президентом Н. Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Саммите ядерной по безопасности, а также его видения современного мира, которые он изложил в Манифесте «Мир. ХХI век». Казахстан, имея опыт председательства в ряде региональных организаций, намерен использовать свое членство в СБ ООН для укрепления авторитета этой глобальной организации в качестве важнейшей платформы многостороннего сотрудничества.

Важным событием предстоящего года является 25-летие созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, идея которого была впервые озвучена Президентом Н. Назарбаевым на 47-й сессии ГА ООН в 1992 году. Сегодня совещание превратилось в авторитетную, эффективную глобальную площадку взаимодействия 26 азиатских стран в сфере безопасности, в условиях новых вызовов и рисков.

Мы всегда помним и чтим достижения казахстанских дипломатов. В 2017 году мы отмечаем 125-летие первого казахского профессионального дипломата, поверенного в делах СССР в Саудовской Аравии Торекулова Назира Торекуловича и 90-летие выдающегося дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Мали Фазылова Малика Сабировича, благодаря которому изменился статус МИДа в 70-х годах прошлого столетия, повысилась его роль как самостоятельного учреждения.

Мы планируем и дальше развивать и укреплять принципы международной деятельности нашей страны: многовекторность, прагматизм и твердое отстаивание национальных интересов.

В целом, Министерство иностранных дел направит все усилия для реализации внешнеполитических задач, поставленных Главой государства. Все возможности и инструменты для этого у нас имеются.