В целях реализации принципов гендерного равенства во всех сферах жизни общества утверждена Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

Концепция имеет следующее содержание:

Введение

1. Анализ текущей ситуации. Актуальные вопросы и основные достижения

1.1. Достижения и актуальные вопросы в сфере семейной политики

1.2. Достижения и актуальные вопросы в сфере гендерной политики

2. Видение развития семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года

2.1. Зарубежные модели достижения семейной и гендерной политики

2.2. Основные принципы и подходы в формировании семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года

3. Цели, задачи, период реализации и целевые индикаторы Концепции

4. Стратегия реализации семейной и гендерной политики Казахстана

4.1. Стратегия реализации семейной политики

4.2. Стратегия реализации гендерной политики

5. Перечень нормативных правовых актов, посредством которых предполагается реализация Концепции

В частности, в связи с завершением реализации Гендерной стратегии возникли благоприятные возможности увязать новый этап государственной гендерной политики с международными трендами устойчивого развития, национальными стратегическими приоритетами и новыми принципами социальной политики.

В существующих документах системы государственного планирования институт семьи рассматривается исключительно как объект социальной защиты.

На новом этапе развития Казахстану важно сформировать собственные подходы в формировании семейной политики, так как среди всех социальных институтов, влияющих на качество человеческого капитала, семья играет важную роль.

Как показывает международная практика, существенное влияние на уровень функциональной устойчивости семьи оказывают модели гендерных отношений. Чем выше уровень гендерного равенства, тем больше ответственности, паритетности и результативности в выполнении членами семей своих бытовых, экономических, нравственно-воспитательных, защитных и других важных функций.

Таким образом, становится очевидным, что формирование условий становления современной устойчивой семьи и достижения гендерного равенства является неразрывным процессом социальной модернизации общества.

Также Государственная семейная политика является составной частью социальной политики Казахстана и представляет собой систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, информационного и кадрового обеспечения, направленную на улучшение условий и повышение качества жизни семьи.

В целях создания возможностей сочетания семейных обязанностей с трудовой деятельностью в трудовом законодательстве закреплены нормы о правах родителей на гибкие формы занятости и отпуск по уходу за ребенком. Также нашли отражение нормы, закрепляющие особенности регулирования труда женщин, беременных женщин и женщин, имеющих ребенка (детей).

Наряду с этим, в комплексе мер по поддержке семей с детьми государством осуществляется поддержка посредством социальных пособий и услуг. Система предоставления социальных выплат включает в себя пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком до одного года, на воспитание ребенка-инвалида, государственное пособие на детей до 18 лет, специальное государственное пособие для многодетных матерей и семей.

Указ вводится в действие со дня его подписания.