Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Нигерии толпа линчевала террористку с не сработавшим "поясом смертника"

27 декабря 2016, 14:04

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но силовики полагают, что его организовала исламистская группировка "Боко Харам".


Толпа в Нигерии устроила самосуд над намеревавшейся подорвать себя террористкой после того, как у нее не сработал "пояс смертника", сообщает газета Daily Mail, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник в центральном округе города Майдугури на северо-востоке Нигерии.

Атаку на скотном рынке планировали совершить две террористки. Одна из них смогла привести в действие взрывное устройство, у второй оно не сработало. Увидев это, разгневанная толпа забила ее до смерти.

О жертвах атаки не сообщается.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но силовики полагают, что его организовала исламистская группировка "Боко Харам".

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

Фото с сайта ria.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код