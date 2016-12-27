В Нигерии толпа линчевала террористку с не сработавшим "поясом смертника"
27 декабря 2016, 14:04
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но силовики полагают, что его организовала исламистская группировка "Боко Харам".
Толпа в Нигерии устроила самосуд над намеревавшейся подорвать себя террористкой после того, как у нее не сработал "пояс смертника", сообщает газета Daily Mail, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в понедельник в центральном округе города Майдугури на северо-востоке Нигерии.
Атаку на скотном рынке планировали совершить две террористки. Одна из них смогла привести в действие взрывное устройство, у второй оно не сработало. Увидев это, разгневанная толпа забила ее до смерти.
О жертвах атаки не сообщается.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но силовики полагают, что его организовала исламистская группировка "Боко Харам".
"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
Фото с сайта ria.ru
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