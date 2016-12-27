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АО "КазАгроФинанс" инвестировал в обновления машинотракторного парка страны

27 декабря 2016, 14:04

Общий объем инвестиций составил 344,4 млрд. тенге.


В 2015 году осуществлялось сотрудничество с 26 разными странами мира из которых крупнейшие страны партнеры - это Россия, Германия, Нидерланды, Республика Беларусь.











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