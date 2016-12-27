АО "КазАгроФинанс" инвестировал в обновления машинотракторного парка страны
27 декабря 2016, 14:04
Общий объем инвестиций составил 344,4 млрд. тенге.
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