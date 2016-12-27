Гарантирование депозитов

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) создан в 1999 году в целях поддержания стабильности финансовой системы и защиты прав и интересов депозиторов в случае принудительной ликвидации банка. Подробнее о работе Фонда рассказал его Председатель Бакыт Когулов.





- Бакыт Бектурганович, в чем заключаются гарантии КФГД?





- Гарантии КФГД состоят в том, что, в случае принудительной ликвидации банка, деньги вкладчиков-физических лиц, размещенные на депозитах, будут возвращены в объеме, установленном государством: до 10 млн. тенге в национальной валюте и до 5 млн. тенге в иностранной валюте. При наличии у депозитора в банке-участнике нескольких гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД выплачивает по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 10 млн. тенге. Гарантия распространяется на депозиты, вклады до востребования, текущие и карт-счета физических лиц, вне зависимости от валюты и гражданства вкладчика.

- Все банки являются членами системы гарантирования депозитов?





- Вкладчикам гарантируется возврат депозитов во всех банках, за исключением исламских банков. Хотя участие в системе гарантирования депозитов является обязательным, КФГД рекомендует вкладчикам при выборе банка для открытия счета обращать внимание не только на привлекательность предлагаемых ставок вознаграждения, но и на финансовую устойчивость банка.





На 01.12.2016 г., количество счетов физических лиц, полностью покрытых суммой гарантирования, составляет 99,7%. Остальные 0,3% составляют счета вкладчиков, сумма накоплений по которым превышает размер гарантийного возмещения. Вместе с тем, и такие счета покрываются гарантией КФГД в размере, определенном законодательством. Следует отметить, что за весь период работы КФГД сумма гарантийного возмещения менялась в пользу увеличения, с 400 тыс. тенге до 10 млн. тенге в национальной валюте.





- Бакыт Бектурганович, в случае ликвидации банка, за счет каких средств осуществляются выплаты КФГД?





- В целях осуществления выплат гарантийного возмещения КФГД осуществляется накопление средств, как за счет взносов банков-участников, так и за счет капитализации со стороны Национального Банка. В случае недостаточности средств КФГД, законодательством предусмотрена возможность получения займа у Национального Банка. По состоянию на 01 декабря 2016 года сумма средств, предназначенных для гарантии КФГД, составила 500 млрд. тенге.





- Значит, вкладчики могут быть спокойны?





- Казахстанская система гарантирования депозитов была протестирована на прочность не один раз: КФГД оперативно и полностью осуществил выплаты гарантийного возмещения при принудительной ликвидации трех банков.





Следует отметить, что в 2016 году КФГД практически завершил выплату дополнительного возмещения вкладчикам АО «Валют-Транзит Банк», которая была осуществлена в связи с увеличением размера выплат вкладчикам банка с 700 тыс. до 5 млн. тенге. В итоге, вкладчики получили право на дополнительное возмещение по депозитам, а общая сумма выплаченного гарантийного возмещения вкладчикам данного банка составила 4,25 млрд. тенге.





- Бакыт Бектурганович, а каким образом осуществляются выплаты? В случае ликвидации какого-либо банка, куда вкладчики должны обращаться?





- Выплата производится КФГД через банк-агент, выбранный на конкурсной основе. В соответствии с установленными требованиями, выбор банка-агента осуществляется среди финансово устойчивых банков, обладающих широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране.





После вынесения решения суда о принудительной ликвидации, КФГД проводит конкурс по выбору банка-агента. И затем, в течение 14 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка-участника КФГД информирует вкладчиков путем публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, а также, посредством размещения сообщений на сайте КФГД информацию о начале выплаты гарантийного возмещения с указанием наименования банка-агента, периоде и местах выплаты.





- Какие документы вкладчик должен подготовить, чтобы получить выплату? И как быстро можно получить свои деньги?





- При обращении депозитора за выплатой гарантийного возмещения банк-агент принимает от депозитора заявление на выплату гарантийного возмещения по установленной форме, банковские документы и идентифицирующие документы. При подтверждении прав требования депозитора к принудительно ликвидируемому банку-участнику банк-агент выплачивает гарантийное возмещение не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.





- А если депозит в долларах, то выплата тоже будет получена в долларах?





- Выплата гарантийного возмещения производится в национальной валюте Республики Казахстан. Для расчета гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте используется рыночный курс обмена валют, установленный на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка-участника.





- Бакыт Бектурганович, а что делать, если сумма сбережений в банке больше суммы, гарантированной государством?





- Если сумма Ваших сбережений составляет сумму, большую, чем сумма, гарантированная государством, тогда оставшаяся сумма будет выплачена ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством. Требования физических лиц по депозитам находятся в четвертой очереди.





- Спасибо, Бакыт Бектурганович, за содержательную беседу. Следует отметить, что некоторые обсуждаемые нами вопросы довольно сложны для понимания обычных людей, не связанных с финансами.





- Я предлагаю, в случае наличия вопросов в части гарантирования депозитов, обращаться в КФГД. На нашем сайте есть электронный адрес и номер телефона «горячей» линии, куда можно обратиться за предоставлением разъяснений.





Подробнее узнать о деятельности КФГД можно на сайте www.kdif.kz или по номеру «горячей линии» 8-800-080-10-20 (звонки с городских телефонов по Казахстану бесплатные), или по телефону (7272) 915- 689.



