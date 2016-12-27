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Конкурент «Теслы» уволил двух топ-менеджеров

27 декабря 2016, 14:11

Китайско-американский стартап Faraday Future (FF) разваливается на взлете: компания еще не успела представить свой первый серийный электромобиль, но уже потеряла двух топ-менеджеров.


Марко Маттиаччи пришел в Faraday Future семь месяцев назад и, по словам теперь уже бывших коллег, помог начинающему производителю решить немало финансовых проблем. Ранее он возглавлял североамериканское и азиатское подразделения Ferrari, а также руководил «формульной» командой Scuderia Ferrari. Йорг Зоммер, занимавший высокие посты в Volkswagen, Daimler, Opel и Renault, продержался в FF только три месяца.

Источники сообщают, что Маттиаччи и Зоммера могли уволить из соображений экономии. Это не лишено смысла, учитывая, что еще в прошлом месяце китайский миллиардер Цзя Юэтин, которому принадлежит FF, признался в нехватке средств. Компания уже приостановила строительство завода в Неваде, хотя по плану он должен начать работу в 2017 году. Первая модель – полностью электрический кроссовер, нацеленный на конкуренцию с Tesla Model X – дебютирует в начале января на выставке в Лас-Вегасе. По всей видимости, это будет только концепт.

Хотя Faraday Future – новичок на рынке электромобилей, ключевые должности в проекте занимают специалисты с большим опытом. В их числе – несколько бывших сотрудников Tesla Motors: главный разработчик Model S Ник Сэмпсон, директор по производству Дэг Рекхорн, директор по снабжению Том Весснер, старший директор по персоналу Алан Черри. Также в компании трудятся бывший инженер General Motors Питер Саваджин, разработавший силовые установки для электрокаров GM EV1 и Chevrolet Bolt и гибрида Chevrolet Volt, и дизайнер Ричард Ким, создавший концепты BMW i3 и i8.

Текст: Александр Орехов
Фото: Faraday Future

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