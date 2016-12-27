О наказании за дорогие подарки к Новому году предупредили чиновников РК

По цене подарок не должен превышать два МРП - 4242 тенге.

Государственных служащих Казахстана предупредили об ответственности за получение дорогих подарков к Новому году.





По словам заместителя главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алика Шпекбаева, законом предусмотрено, что госслужащим запрещено принимать подарки.





"Как раз перед Новым годом тоже хотели предупредить еще раз госслужащих. Мы все понимаем, что идут поздравления, в особенности руководителей, чиновников со стороны бизнеса. Эти корзины, мы прекрасно понимаем, сколько они стоят. Конечно, они тянут не на 2 МРП, но и более", — сказал Шпекбаев на встрече с депутатами сената.





Он напомнил, что согласно существующим нормам, подарок расценивается как взятка, если его стоимость превышает 2 МРП (4242 тенге) .



