О наказании за дорогие подарки к Новому году предупредили чиновников РК
27 декабря 2016, 14:20
По цене подарок не должен превышать два МРП - 4242 тенге.
Государственных служащих Казахстана предупредили об ответственности за получение дорогих подарков к Новому году.
По словам заместителя главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алика Шпекбаева, законом предусмотрено, что госслужащим запрещено принимать подарки.
"Как раз перед Новым годом тоже хотели предупредить еще раз госслужащих. Мы все понимаем, что идут поздравления, в особенности руководителей, чиновников со стороны бизнеса. Эти корзины, мы прекрасно понимаем, сколько они стоят. Конечно, они тянут не на 2 МРП, но и более", — сказал Шпекбаев на встрече с депутатами сената.
Он напомнил, что согласно существующим нормам, подарок расценивается как взятка, если его стоимость превышает 2 МРП (4242 тенге).
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: informburo.kz
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