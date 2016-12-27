Новые подробности о теракте в Берлине

Медики исключают, что водитель чей грузовик захватил террорист, был в состоянии действовать осознанно, поэтому не мог вырывать руль у террориста.

Водитель-поляк Лукаш Урбан, чей грузовик был использован для атаки на рождественском базаре в Берлине, был не в состоянии помешать террористу, вырывая у него руль, из-за ранения, сообщает таблоид Bild, передает сообщает таблоид Bild, передает РИА Новости





Ранее таблоид сообщал, что Урбан был жив во время атаки и пытался помешать злоумышленнику, вырывая у него руль.





По данным таблоида, поляк получил выстрел в голову примерно между 16.30 и 17.30 (18.30 и 19.30 мск) и потерял много крови. Возможно, в момент теракта (около 20.00 по местному времени) он еще был жив. Однако, медики исключают, что Урбан был в состоянии действовать осознанно, поэтому не мог вырывать руль у террориста.





Неделю назад грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в Италии в перестрелке с полицией.





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