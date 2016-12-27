Минкультуры и спорта РК: поиски останков Кенесары хана будут продолжены
27 декабря 2016, 14:32
Также ведется работа по возвращению личных вещей хана.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что работа по возвращению останков Кенесары хана будет продолжена, передает МИА Казинформ.
По его словам, сейчас нельзя конкретно сказать, где эти останки находятся, что есть такие факты. "Но полностью опровергнуть этого мы тоже не можем, на это нет ни у кого права, это было бы неправильным», - сказал министр.
На сегодня учеными ведется работа по возвращению личных вещей Кенесары хана. "Мы сейчас над этим работаем. К примеру, есть ружье Кенесары, его письма, в этом направлении мы проводим большую работу", - сказал он.
Напомним, в августе этого года Карим Масимов в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым поднял вопрос возвращения останков лидера национального освободительного движения Кенесары хана.
Дмитрий Медведев пообещал разобраться и дать необходимые поручения для решения этого вопроса. Реликвию, имеющую сакральное значение для Казахстана, пытались вернуть не раз еще с советских времен. В последнее время эта тема вновь актуализировалась, особенно в социальных сетях.
Фото liter.kz
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