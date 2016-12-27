Минкультуры и спорта РК: поиски останков Кенесары хана будут продолжены

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что работа по возвращению останков Кенесары хана будет продолжена , передает , передает МИА Казинформ





По его словам, сейчас нельзя конкретно сказать, где эти останки находятся, что есть такие факты. "Но полностью опровергнуть этого мы тоже не можем, на это нет ни у кого права, это было бы неправильным», - сказал министр.





На сегодня учеными ведется работа по возвращению личных вещей Кенесары хана. "Мы сейчас над этим работаем. К примеру, есть ружье Кенесары, его письма, в этом направлении мы проводим большую работу", - сказал он.





Напомним, в августе этого года Карим Масимов в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым поднял вопрос возвращения останков лидера национального освободительного движения Кенесары хана.





Дмитрий Медведев пообещал разобраться и дать необходимые поручения для решения этого вопроса. Реликвию, имеющую сакральное значение для Казахстана, пытались вернуть не раз еще с советских времен. В последнее время эта тема вновь актуализировалась, особенно в социальных сетях.



