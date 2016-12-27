Британцы Elemental побьют рекорд Нюрбургринга

В гонке примет участие единственная модель компании – сверхлегкий спорткар RP1.





Сейчас британцы занимаются поиском пилота, поэтому дата предстоящего мероприятия еще не определена. Напомним, нынешним рекордсменом является другой «британец» – Radical SR8LM. В 2009 году он проехал «Северную петлю» за 6 минут 48 секунд.





Побить рекорд Elemental решил после недавнего обновления своего автомобиля. В начале декабря 2016 года RP1 получил новый аэродинамический пакет, с которым его прижимная сила на скорости 242 километров в час выросла с 400 до 1000 килограммов. Один из разработчиков обвеса – бывший инженер команды «Формулы 1» McLaren Марк Тейлор – рассказал изданию Autocar, что в дальнейшем этот показатель будет увеличен до 1200 килограммов.





Дорожно-трековый спорткар Elemental RP1 появился в июне 2014 года. Сейчас автомобиль доступен с «фордовскими» моторами EcoBoost объемом 1,0 (180 л.с.) либо 2,0 (320 л.с.) литра. Первый вариант разгоняется до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,2 секунды, второй – за 2,8 секунды.



