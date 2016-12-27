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Новости за сегодня

На прилавках торговых сетей РК выявили фальсифицированную молочную продукцию

 

В результате мониторинга Комитета по защите прав потребителей выяснилось, что сливочное масло торговых марок ООО «Молоко плюс» Российской Федераций, ОАО «Лепельский МКК», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Республики Беларусь, ЗАО «Урсус» Кыргызской Республики не соответствуют по показателям жирно-кислотного состава молочного жира в части соотношений массовых долей метиловых эфиров коровьего молока, сообщает Zakon.kz

По информации Комитета, продукция не соответствует заявленным на этикетке свойствам и содержит растительный жир, тогда как производитель указывает, что масло изготовлено из натурального коровьего молока.

Комитетом направлены уведомления производителям о принятии ими необходимых мер по недопущению обманной практики и правильной идентификации выпускаемой продукции.

 

27 декабря 2016, 14:37
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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