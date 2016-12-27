В базу данных российского визового центра в США проник хакер

По утверждению неизвестного хакера, ему удалось проникнуть в базу данных российского визового центра в США и получить доступ к информации о подавших заявление на получение российской визы американцах.

В качестве доказательства кибервзломщик предоставил снимок изображения с экрана своего компьютера, на котором видны имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов десятков людей, пятеро из которых подтвердили, что на самом деле обращались за российской визой, передает ТАСС.





Действующий под псевдонимом "Капасткий" хакер сообщил, что принадлежит к группе "Хакеры нового мира" и ему 17 лет. При этом он заверил, что в его действиях не было злого умысла. "Я хочу, чтобы администраторы надежнее защищали информацию и понимали, к каким последствиям может привести утечка данных", — подчеркнул он, уточнив, что уже сообщил администрации сайта визового центра, каким образом ему удалось получить доступ к информации. Кроме того, хакер пообещал, что не намерен обнародовать полученные сведения.





В посольстве РФ в США сообщили, что ознакомлены с сообщениями о взломе базы данных визового центра и проводят проверку. Представитель российской дипмиссии уточнил, что сайт визового центра зарегистрирован в США, работает по американским законам и его обслуживанием занимается американская компания.





Российский визовый центр в США работает в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Федеральное бюро расследований и Министерство национальной безопасности проинформированы об инциденте.







