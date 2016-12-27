В Пакистане более 20 человек погибли от отравления самогоном

Погибшие праздновали Рождество. Еще 16 человек находятся в больнице.

По меньшей мере 23 человека погибли от отравления самогоном в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV, передает сообщает телеканал Geo TV, передает РИА Новости





Инцидент произошел в округе Тоба-Тек-Сингх, провинция Пенджаб. Погибшие праздновали Рождество. Еще 16 человек находятся в больнице.





Местные власти создали рабочую группу по расследованию инцидента. В Пакистане действуют жесткие правила по продаже алкоголя. Формально, приобрести алкогольные напитки могут только представители неисламских общин с определенной квотой.



