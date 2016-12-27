В Пакистане более 20 человек погибли от отравления самогоном
27 декабря 2016, 15:05
Погибшие праздновали Рождество. Еще 16 человек находятся в больнице.
По меньшей мере 23 человека погибли от отравления самогоном в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в округе Тоба-Тек-Сингх, провинция Пенджаб. Погибшие праздновали Рождество. Еще 16 человек находятся в больнице.
Местные власти создали рабочую группу по расследованию инцидента. В Пакистане действуют жесткие правила по продаже алкоголя. Формально, приобрести алкогольные напитки могут только представители неисламских общин с определенной квотой.
Фото © Flickr/ Wasif Malik
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