С января 2017 года в Казахстане будет открыт безвизовый режим для 83 стран

С января 2017 года в Казахстане будет открыт безвизовый режим для граждан 83 стран. Об этом сказал министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент BNews.kz.

«В преддверии ЭКСПО-2017 в Астане, а также зимней Универсиады в Алматы, в целях создания максимально благоприятных условий для пребывания иностранных гостей и привлечения инвесторов Министерством иностранных дел продолжена работа по дальнейшему облегчению визового режима и повышению эффективности миграционного контроля и безопасности. Упрощена процедура выдачи однократных деловых, частных, а также однократных и двукратных туристских виз для граждан 48 экономически развитых стран», - сказал министр.

На сегодняшний день без оформления виз Казахстан могут посетить граждане 19 стран.

«С 1 января 2017 года граждане уже 45 государств, среди которых члены Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского союза, а также Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда на территорию нашей страны», - проинформировал Е.Идрисов.

По его словам, на прошлой неделе представителям дипломатического корпуса и средствам массовой информации были представлены новые правила оформления приглашений и выдачи виз РК для иностранных граждан, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

«Предпринятые шаги по либерализации визового режима ведутся с учетом национальных интересов нашей страны и принципа взаимности. Помимо вышеназванных государств, граждане еще 19 стран освобождаются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений. И мы продолжаем переговоры о подписании подобных соглашений с рядом других государств», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как отметил министр, приоритетное значение в этом направлении для Казахстана имеют текущие переговоры с Европейским союзом по облегчению визового режима для граждан нашей страны.

Новые правила призваны значительно упростить процедуру оформления приглашений иностранных граждан в Казахстан. Министр убежден, что это откроет дополнительные возможности деловому сообществу для налаживания сотрудничества с внешним миром и облегчит контакты граждан нашей страны с иностранными партнерами в различных сферах.