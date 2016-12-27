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Lamborghini Huracan Spyder отделали карбоном

27 декабря 2016, 15:07

Открытый суперкар получил новый карбоновый обвес и прибавку мощности.


Немецкое ателье Vision of Speed (VOS) подготовило программу доработок для Lamborghini Huracan Spyder.

Углепластиковый боди-кит включает антикрыло, которое может быть фиксированным либо регулируемым, совершенно новый задний диффузор, передний спойлер, корпуса зеркал и еще ряд элементов. В салоне из того же материала выполнены дверные ручки, воздуховоды и центральная консоль. За доплату можно заказать карбоновые дверные панели и руль с лепестками переключения передач.

Кроме того, родстер получил выпускную систему Akrapovic, которая снижает общую массу автомобиля на 20 кг и увеличивает отдачу 5,2-литрового атмосферника V10 на 20 л.с. и 22 Нм – до 630 л.с. и 582 Нм соответственно. Как и в серийной модели, тяга передается на обе оси через фирменный семиступенчатый преселектив LDF. Как модернизация сказалась на динамике – не сообщается. Обычный Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder развивает 100 км/ч за 3,4 секунды и может разогнаться до максимальных 324 км/ч. Опционально в тюнинг-пакет входит заниженная на 35 мм подвеска. Суперкар ездит на 20-дюймовых передних и 21-дюймовых задних дисках Mansory, которые могут быть обуты в резину Michelin либо Pirelli.

В прошлом месяце Lamborghini представил самую доступную версию открытого Huracan – Huracan LP 580-2 Spyder. Как и одноименное купе, этот родстер имеет только задний привод, а его мотор дефорсирован до 580 л.с. и 540 Нм. Визуально он отличается от своего полноприводного старшего брата дизайном лицевой части, кормы и колесных дисков.

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Текст: Александр Орехов
Фото: Lamborghini

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