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Китай хочет отправить первый зонд на Марс в 2020 году

27 декабря 2016, 15:10

Планы Пекина по развитию космической программы включают также высадку первого зонда на обратную сторону Луны.


Уже в конце этого десятилетия китайские власти планируют отправить на Марс свой первый зонд. Согласно обнародованным планам развития космической отрасли, Китай будет осваивать технологии вывода аппаратов на орбиту и посадку космических аппаратов, сообщает Русская служба BBC.

Китай уже запустил свою вторую экспериментальную космическую лабораторию и планирует вывести постоянную космическую станцию на орбиту к 2020 году.

Планы Пекина по развитию космической программы включают также высадку первого зонда на обратную сторону Луны и отправка аппарата к Марсу.

Согласно опубликованному документу, полет на Марс будет продолжаться около 10 месяцев. Главной миссией спускаемого аппарата станет фотографирование и мониторинг окружающей среды Красной планеты.
Кроме того, зонд позволит получить новые данные о Юпитере.

17 октября этого года Китай запустил пилотируемый космический корабль.

Космическая программа Китая развивается уже около 50 лет. В 1970 году КНР впервые запустила свой искусственный спутник Земли.

15 октября 2003 года космонавт Ян Ливэй совершил первый в истории космической программы Китая пилотируемый полет в космос на корабле "Шэньчжоу-5". 27 сентября 2008 года космонавт Чжай Чжиган вышел в открытый космос.

В 2013 году Китай успешно посадил луноход "Юйту" на поверхность спутника Земли.

Фото GETTY IMAGES

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