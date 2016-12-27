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Новости за сегодня

В 2016 году Роскомнадзор заблокировал 87 тысяч интернет-ресурсов

 

Чаще всего решение суда о блокировке касалось сайтов, публикующих экстремистские материалы.

Конец года - время подведения итогов, и Роскомнадзор отчитался о блокировках противоправной информации в 2016 году. Как сообщает ведомство, в нынешнем году администрации большинства сайтов добровольно удаляла незаконный контент, не дожидаясь решения суда о блокировке.

Согласно отчету, за год в единый реестр противоправной информации было внесено 86 825 страниц с запрещенной информацией. С 52 тыс. интернет-страниц спорный контент был удален самой администрацией, а доступ к 34,5 тыс. (40%) был заблокирован операторами связи.

В текущем году Роскомнадзор получил 24 тыс. решений суда о признании информации запрещенной, что в три раза превышает показатель прошлого года. На основании данных решений в «черный список» попали порядка 43 тыс. интернет-ресурсов. Чаще всего решение суда о блокировке касалось сайтов, публикующих экстремистские материалы (13 872 страницы), а также интернет-казино (6 521 страница). Кроме того, Роскомнадзор заблокировал 20 мобильных приложений, использовавшихся для распространения экстремистских материалов.

В нынешнем году на свою «горячую линию» ведомство получило около 127 тыс. сообщений от граждан и организаций об обнаруженной в интернете запрещенной информации - на 30% больше, чем в прошлом году. Порядка 40 тыс. из них были отклонены, так как наличие нелегального контента не подтвердилось.

 

27 декабря 2016, 15:14
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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