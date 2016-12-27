Дарига Назарбаева: Желаю, чтобы в 2017 году на соцсферу было больше бюджета
27 декабря 2016, 15:26
Депутат Сената пожелала, чтобы налоговики собирали как можно больше налогов.
Сегодня в Астане в Сенате Парламента РК состоялась встреча депутатов палаты с председателем Комитета государственных доходов Минфина РК Ардаком Тенгебаевым, а также заместителем главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, передает корреспондент Zakon.kz.
В ходе встречи к участникам мероприятия обратилась депутат, председатель постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева. Она поздравила всех с наступающим Новым годом.
"Желаю всем здоровья крепкого, чтобы будущий год был денежным во всех смыслах, чтобы цена на нефть поднялась как можно выше. Чтобы налоговики собирали как можно больше налогов и чтобы на социальную сферу было больше бюджета", - пожелала она.
Фото arnapress.kz
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