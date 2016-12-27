Версия крушения Ту-154 из-за птицы стала основной

По данным источников Лайфа в межведомственной комиссии, которая занимается расследованием причин крушения самолёта Ту-154 Минобороны над Чёрным морем, приоритетной стала версия о технической неполадке в одном из двигателей из-за попадания в него птицы, пишет пишет Life.ru





— Рядом находится база по исследованию птиц, возможно, одна из птиц попала в двигатель — это пока приоритетная причина, — рассказал источник.





Ранее версию о столкновении с птицами озвучивали и эксперты ФСБ. Среди возможных причин крушения они называли: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлёкшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолёта.





Подтвердить или опровергнуть эту версию в ближайшее время смогут специалисты. Спасатели уже обнаружили хвостовую часть Ту-154 с двигателями, а также бортовые самописцы. Чёрные ящики уже везут в подмосковные Люберцы, где их будут исследовать в специализированном экспертном НИИ Минобороны.

Катастрофа произошла 25 декабря в 5:40 утра по московскому времени в 1,7 километра от побережья Сочи. Борт российского Минобороны летел в сирийский Хмеймим с аэродрома Чкаловский, в аэропорту Сочи же он дозаправлялся. Через две минуты после отрыва от полосы, не успев набрать высоту, самолёт пропал с экранов радаров. Никаких сигналов тревоги экипаж не подавал. Группа водолазов МЧС обнаружила обломки лайнера на глубине 27 метров.

Спасатели уже собрали в море 14 тел, которые отправлены в Москву для экспертизы и опознания родственниками.





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Александр Раскин