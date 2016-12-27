В Таразе прошла новогодняя елка акима области

Ежегодно от имени акима области проводится новогодняя ёлка для самых лучших и талантливых детей.

В Таразе сегодня прошла новогодняя елка акима области с участием Карима Кокрекбаева.





Ежегодно от имени акима области проводится новогодняя ёлка для самых лучших и талантливых детей.









По Жамбылской области в традиционной новогодней елке главы региона участвовало 100 детей из всех районов области и города Тараз. Среди них воспитанники детских домов и интернатов, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети из детских домов семейного типа, областных школ-интернатов в возрасте от 9 до 13 лет.





На новогоднем празднике охвачено - 23 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 36 - из малообеспеченных и многодетных семей, 29- из неполных семей и 12 детей с особыми образовательными потребностями.









В КГУ «Қоғамдық келісім» города Тараз для гостей было подготовлено новогоднее театрализованное представление с участием лучших творческих коллективов области.





Праздничная программа продолжилась театрализованным представлением, а также традиционным хороводом вокруг новогодней елки.









Каждому ребёнку от имени акима области вручили поздравительную открытку и подарок.









Также для участников областной новогодней елки организовали экскурсию в областной историко-краеведческий музей, новогоднее театрализованное представление в областной драматический театр, посещение спортивного комплекса «Тараз-Арена» и посещение комплекса «Древний Тараз».



