Как защитят проблемных заемщиков?

Очень важным моментом, по словам экспертов, является то, что Нацбанк в вопросе взаимоотношений коллекторов и должников будет выполнять главную роль - регулятора.

Что принесет 2017 год заемщикам, банкам и коллекторам? Один из самых резонансных законопроектов "О коллекторской деятельности" сейчас проходит заключительные обсуждения в Мажилисе Парламента. Довольны ли наблюдатели и участники рабочей группы теми предложениями, которые вошли в редакцию закона? И, главное, что ждет проблемных заемщиков, если закон все-таки будет принят?





Закон "О коллекторской деятельности" можно назвать одним из самых долго обсуждаемых. К работе над законопроектом подключились общественные деятели, юристы, адвокаты, финансисты, экономисты, коллекторские компании. Предложений было много, но что в итоге вошло в законопроект? И сможет ли он действительно создать эффективное правовое поле в сфере, которая долгое время регулировалась лишь в рамках Гражданского кодекса и, что уж таить, частенько балансировала на грани морально-этических норм. Заемщики жаловались на агрессивность коллекторов, коллекторы в свою очередь пытались найти механизмы воздействия на недобросовестных заемщиков. Назрела острая необходимость прописать все нюансы по работе с должниками буквой закона. И появление законопроекта это уже победа, считает адвокат Жангельды Сулейманов:





- Мне нравится то, что этот законопроект вообще был инициирован. Ведь теперь, по крайней мере, мы будем говорить о правах и обязанностях двух сторон: заемщиков и коллекторов. Это лучше, чем было, рынок коллекторских услуг станет цивилизованным. У заемщиков появится реальное право оспаривать действия коллекторов с принятием данного закона. Важный показатель - это принцип равенства сторон в правах. Второй момент, очень важный, что появляется ответственность коллекторов за их неправомерные действия. То есть заемщики будут находиться под защитой регулятора.





В законопроекте предусматривается даже уголовная ответственность и определен перечень так называемых "недобросовестных действий" со стороны коллекторских компаний. Введено понятие тайны коллекторской деятельности.





Очень важным моментом, по словам экспертов, является то, что Нацбанк в вопросе взаимоотношений коллекторов и должников будет выполнять главную роль - регулятора. Будет создан единый реестр коллекторских компаний.





- Появляется некий надзорный орган, который будет регулировать взаимоотношения - это Нацбанк, - говорит Жангельды Сулейманов. - Теперь будет контроль над тем, кто работает в этих коллекторских компаниях. И важно, что появляется такой момент, как досудебное решение споров. Эта мера позволит значительно разгрузить суды.





О том, как продвигается работа над законопроектом, рассказала президент фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Баталова, она присутствовала лично на заседаниях.





- Законопроект «О коллекторской деятельности» - это очень важный документ, он призван в первую очередь обеспечить финансовую стабильность при досудебном урегулировании проблемных займов, повысить социальную ответственность как бизнеса, так и государства. Я сама присутствовала на заседании рабочей группы. И есть подвижки по поддержке важных предложений, которые исходят от представителей общественных объединений, защищающих права заемщиков. Прежде всего, хочется отметить, что изначально в законопроекте отсутствовали формы взаимодействия с заемщиками, сейчас же достигнута договоренность, что телефонные разговоры между заемщиком и коллектором должны быть не более трех раз в день, что встречи должны быть не более одного раза в день – все это вошло в законопроект. Также нашло место предложение о фиксации взаимодействия коллекторов с заемщиками на аудио- и видеотехнику.





«Я полностью поддерживаю данный законопроект», - резюмировала З. Баталова.





Фото: www.plusworld.ru



