Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 333,64, RUBKZT_TOD = 5,4872, USDKZT_0_002 = +8,6812 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 333,64 тенге за доллар США при объеме торгов 73 150 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4872 тенге за рубль при объеме торгов 77 400 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,34 тенге за доллар (+0,46 тенге), суммарный объем торгов - 108 850 тыс. USD (-47 050 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,6812 % годовых при объеме торгов 351 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.